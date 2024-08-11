Мишустин дал поручение найти средства на финансирование строительства Восточного обхода Новосибирска

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам поездки в Новосибирск поручил представить предложения по финансированию строительства первого этапа Восточного обхода Новосибирска. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства РФ.

— Минтранс и Минфин представят предложения по финансированию строительства первого этапа восточного обхода Новосибирска для ввода его в эксплуатацию в 2025 году и по срокам реализации следующих этапов строительства этого обхода, — говорится в сообщении.

Напомним, что Восточный обход – проект строительства дороги, связывающей крупные трассы: Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт», а также Гусинобродское шоссе и перспективный «Южный транзит». Его строительство осуществляется в четыре этапа. В результате 83-километровая объездная дорога свяжет существующий Северный обход и перспективный «Южный транзит» с федеральной трассой «Чуйский тракт». С вводом обхода, Новосибирск будет окружён полукольцом, разгружающим восточный и южный въезды в город от транзитного транспорта.

Работы на первом этапе Восточного обхода (км 14-34) стартовали в октябре 2013 года. Это участок протяженностью 20 км — от пересечения с трассой регионального значения «Новосибирск–Ленинск-Кузнецкий» до пересечения с автомобильной дорогой «Академгородок–Кольцово». В составе первого этапа — 3 транспортных развязки и 7 мостовых сооружений длиной 1189 погонных метров.

В 2020 году Росавтодор расторг контракт на строительство дороги с компанией «Сибмост» из-за срывов графика работ. После повторных торгов, контракт был заключен с компанией АО «Новосибирскавтодор».

По данным ФКУ «Сибуправтодор», в начале августа 2024 года мостовики завершили монтаж 52 балок пролетного строения путепровода, который входит в состав транспортной развязки на пересечении с автодорогой Академгородок — Кольцово. Цементобетонное покрытие уложено на участке протяженностью 13 километров.

Ранее редакция сообщала, что золошлак применят для строительства Восточного обхода в Новосибирской области.