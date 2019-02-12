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«ЭПОС-Инжиниринг» предложил металлургии новый реагент-восстановитель

Технология уже запущена в промышленное производство.
  • 12/02/2019, 13:26
Автор: Юлия Данилова
«ЭПОС-Инжиниринг» внедряет технологию производства «Карбосила-Э»
Объем рынка РФ — более 40 млн т/год «Карбосил-Э» без учета роста объема производства стали и ферросплавов.

— Очень интересных результатов в 2018 году добилась компания ООО «ЭПОС-Инжиниринг». У нее есть ряд крупных проектов по созданию металлургических производств. По этим проектам наш резидент тесно взаимодействует с Казахстаном. Кроме того, они занимаются созданием новых решений для металлургии, — отметил в ходе пресс-конференции в ТАСС гендиректор АО «Академпарк» Владимир Никонов.

В прошлом году компания запустила в промышленное применение уникальную технологию «Карбосил-Э» — новый реагент-восстановитель для металлургии.

— Обычно для этих целей при плавлении руды и получении чугуна используется достаточно дорогостоящий материал — кокс. Наши коллеги сумели создать другой реагент, который можно использовать с дешевыми углями, в том числе бурыми, он позволяет работать с большей эффективностью, —  констатировал Никонов.

Он заявил, что результаты использования этих технологий в реальном промышленном производстве впечатляют. Кроме того, реагент не требует реконструкции действующего производства.

В 2018 году компания отработала индустриальную технологию, совместно с партнерами создала первые производственные мощности, а также произвела отгрузку пробных партий продукции на ряд металлургических предприятий, в том числе на предприятия ПАО «Северсталь», ООО СГМК и т.д.

«ЭПОС-Инжиниринг» представил корпорации «ТВЭЛ» два проекта

В августе 2018 «ЭПОС-Инжиниринг» презентовала проект по производству нового экологичного восстановителя для металлургии корпорации «ТВЭЛ».

— Проект требует инвестиций в размере 1,5 млрд рублей на создание установки для промышленного производства продукта «Карбосил-Э» — до 500 тысяч тонн в год. На эту сумму можно создать производство и обеспечить указанным продуктом как минимум одного крупного заказчика в металлургии, — рассказывал коммерческий директор ООО «ЭПОС-Инжиниринг» Андрей Безруков. — Следующий этап развития проекта — создание и продажа таких комплексных производств для заказчика. Практика показала, что использование спецвосстановителя наиболее эффективно, если его производство осуществляется непосредственно в месте изготовления металла.

На сайте компании отмечается, что объем рынка РФ — более 40 млн тонн/год «Карбосил-Э» без учета роста объема производства стали и ферросплавов. Потребность в продукте покрывается переработкой ~80-90 млн тонн угля марки Д.

Команда ООО «ЭПОС-Инжиниринг» работает на рынке с 1991 года. Специализируется в области электрометаллургических технологий. В портфеле компании более 50 успешно реализованных проектов: гидростенд для АО «ТВЭЛ», комплексное производство валков МНЛЗ – ПАО «Северсталь», R&D по плазменным системам утилизации — АО «СХК», комплексное производство крупнотоннажных шестерен — «Алмалыкский ГМК» (Узбекистан, коммерческий эффект для заказчика — 7 млн долларов в год). В 2016 году «ЭПОС-Инжиниринг» выпустила первый в России 3D-принтер по металлу. Проект «3D — Fab Lab по металлу» входит в программу реиндустриализации Новосибирской области.

Фото с сайта компании 

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