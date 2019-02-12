S7 Airlines увеличила частоту полетов из Новосибирска в Улан-Удэ

С начала февраля партнёр аэропорта Толмачёво S7 Airlines добавила новый рейс и увеличила частоту выполняемых рейсов по направлению Новосибирск – Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Три имеющиеся частоты рейса (по вторникам, четвергам и воскресеньям) дополнятся новой: улететь в Улан-Удэ из Толмачёво можно будет и по понедельникам. Также на данном направлении добавился рейс, выполняемый по вторникам. С июня текущего года на данном направлении планируется ещё две частоты полётов. Впервые в истории аэропорта «Байкал» авиасообщение с крупнейшим трансферным авиаузлом — аэропортом Толмачёво — будет осуществляться с частотой семь раз в неделю.

Полёты осуществляются на комфортабельных воздушных судах Embraer 170 и Airbus 320.

— Рейс в Новосибирск открывает перед жителями Бурятии большие возможности путешествий не только внутри России, но и за её пределами, используя в качестве стыковочного хаба не аэропорты Московского авиационного узла, а более близкий и географически удобно расположенный аэропорт, — отметил генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич.

В пресс-службе напомнили, что в 2019 году рейсы Новосибирск – Улан-Удэ – Новосибирск субсидируются в рамках постановления Правительства №1242 от 25 декабря 2013 года, что позволяет авиакомпании предлагать пассажирам авиаперелет по сниженной фиксированной стоимости.

Фото: Gensa Gensa