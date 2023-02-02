ESG-проекты Сибирского Сбербанка позволили избежать выброса более 255 тонн углекислого газа

Благодаря инициативам сотрудников банка удалось избежать выброса в атмосферу более 255 тонн CO 2 — объем углекислого газа, который могут выдыхать сто человек на протяжении семи лет.

Одно из ключевых esg-мероприятий Сбера – сокращение использования электроэнергии и вентиляционных систем в нерабочее время. Кроме того, территориальные подразделения Сибирского банка реализовывали и собственные «зеленые» идеи. Например, в Новосибирске, Томске, Новокузнецке и Красноярске появились зарядки для электромобилей, на Алтае – снегоплавильная установка, а в отделениях малой сельской сети Омской области заменили старые электрические котлы на новые с возможностью дистанционного регулирования.

В прошлом году волонтеры Сбера активно занимались высадками деревьев, благодаря чему теперь в Сибири растет около 65 тысяч новых саженцев.

Кроме того, Сбер принял активное участие в «Часе Земли» — 26 марта минувшего года все административные здания компании по всей стране отключили уличное освещение, световые вывески и знаки.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Сбер — одна из крупнейших компаний-инициаторов ESG-трансформации в России. Мы стараемся проявлять заботу к окружающей среде и через личное осознанное потребление ресурсов, и также через проведение огромного количества экологических проектов, в которых принимают участие сотрудники Сбера и волонтеры по всей Сибири: это и акции по высадке деревьев, и экономия электроэнергии, и безбумажный документооборот, и многое другое».

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