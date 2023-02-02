Во дворах снова можно строить ледяные и снежные горки

Совет отцов из Новосибирска добился того, чтобы Минпромторг разрешил строить снежные горки во дворах по всей России. В ГОСТы были внесены соответствующие разъяснения, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.

Отмечается, что, «если горка построена из снега на придомовых территориях или образована в природных условиях на естественных склонах, то она не попадает под ГОСТ и регистрировать ее нет необходимости.

При этом в министерстве добавили, что все-таки нужно следить за безопасностью горок ради здоровья детей. Поэтому горки из дерева и льда не на придомовых территориях по-прежнему считаются аттракционами и строго запрещены.

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