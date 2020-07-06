Еще 106 случаев инфицирования СOVID-19 в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 6 июля в регионе выявлено 6 611 случаев инфицирования СOVID-19 (+106 за последние сутки), в том числе 384 ребенка. 4 145 пациентов выписаны с выздоровлением(+74 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

— Скончались еще четыре пациента: трое мужчин в возрасте 70 лет, 75 лет и 77 лет и женщина в возрасте 48 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 116 человек, — говорится в сводке.

В отделениях реанимации находятся 88 человек. На ИВЛ – 23 пациента.

В детскую больницу №3 госпитализированы 55 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 388.

В больницы районов области госпитализированы 723 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 224 135 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1070 жителей региона, 26 647 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 372 обращения, госпитализированы 16 пациентов.

Фото с сайта оперативного штаба