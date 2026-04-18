Сильнейшее Эль-Ниньо в 2026 году повлияет на погоду в Сибири

Мировые метеослужбы всё увереннее прогнозируют, что во второй половине 2026 года начнётся так называемое супер-Эль-Ниньо — мощное климатическое явление, которое повлияет на погоду по всему миру. Infopro54 узнал, к чему надо готовиться Сибири.

Эль-Ниньо — это климатическое явление, которое выражается в значительном повышении температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, особенно вдоль побережья Перу и Эквадора. Цикл Эль-Ниньо случается с периодичностью от двух до семи лет, а его продолжительность составляет от нескольких месяцев до года или чуть дольше. Влияние Эль-Ниньо ощущается по всей планете. Супер-Эль-Ниньо — это экстремально сильная фаза того же явления, когда аномалия температуры океана достигает значительно больших величин (обычно более 2–3 градусов выше нормы). Такие события происходят реже, примерно раз в 10–15 лет. Последствия супер-Эль-Ниньо намного серьёзнее: оно провоцирует катастрофические засухи, разрушительные наводнения и другие опасные явления.

— Сейчас уже большинство климатологов, мировых центров, которые ведут, в том числе и космический мониторинг, сходятся во мнении, что в текущем году, во второй половине лета начнётся развитие не слабого, не умеренного, а очень сильного Эль-Ниньо. Оно будет проявляться намного сильнее, будет серьёзнее и по воздействию, и по ущербу. Вроде бы Тихий океан — это далеко от нас. Но Эль-Ниньо действительно влияет и на осадки, и на температуры не только, скажем, Австралии или Китая. Оно влияет и на погоду в Приморье, на Сахалине, и даже на то, какие морозы будут в Сибири, — рассказал Infopro54 советник директора Гидрометцентра России, руководитель Ситуационного центра Юрий Варакин.

Поясняя предварительный характер прогнозов мощности Эль-Ниньо, специалист Гидрометцентра подчеркнул, что уверенность в развитии именно сверхмощного Эль-Ниньо стремительно растёт: если в феврале она составляла 60%, то сейчас, во второй половине апреля, — уже 85%. Что касается последствий супер-Эль-Ниньо, то, например, в Австралии ожидается засуха, в Юго-Восточной Азии — проблемы с урожаем из-за интенсивных тропических циклонов, а на российском Дальнем Востоке возможны ливни и, как следствие, риск наводнений. А Сибири супер-Эль-Ниньо грозит морозами.

— Надо быть готовым, что у нас на Дальнем Востоке осень будет достаточно дождливая. Что касается Сибири, то на неё Эль-Ниньо тоже влияет через перестройку атмосферной циркуляции: выдавливает арктический холод, усиливая Сибирский антициклон. И следующая зима в Сибири может быть очень холодной — то есть продолжительные сильные морозы. И эти процессы затронут значительную часть территории страны, включая Урал и Поволжье. «Языки» похолодания дойдут и до Москвы в виде рождественских, крещенских морозов — это уже в начале 2027 года, — говорит Юрий Варакин.

Гидрометцентр в настоящее время знакомит с прогнозом по Эль-Ниньо российских аграриев. У этого есть несколько целей: во-первых, принять нужные решения по агротехническим работам; во-вторых, иметь в виду, что засуха в определённых странах повлияет на зерновые рынки.

