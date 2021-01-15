Еще 139 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки

На утро 15 января в регионе выявлено 30 035 случаев коронавирусной инфекции (+139 за сутки), в том числе у 1 717 детей. 26 823 пациента выздоровели (+226 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

Согласно сводке, скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 49 лет, 65 лет, 86 лет, женщины в возрасте 54 года, 58 лет, 59 лет, 89 лет,92 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 089 человек. В отделениях реанимации находятся 90 человек. На ИВЛ – 25 пациентов.

17 детей госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 607. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 010 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделан 1 126 401 тест на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 709 жителей региона, 87 756 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 2 524 обращения, госпитализированы 14 человек.