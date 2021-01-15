Как использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий

Пополнение в семье требует увеличения жилплощади. Если в вашей квартире или доме не предусмотрено отдельной комнаты для ребёнка, вы легко можете изменить ситуацию. Оформите в ипотеку жилье большей площади и подарите своим детям собственное пространство и комфорт. А материнский (семейный) капитал (МСК) направьте на первоначальный взнос или частичное погашение кредита. Для этого больше не требуется тратить своё время в очередях в пенсионном фонде. Одновременно и оформить ипотеку, и подать заявку на использование средств МСК можно в Банке «Левобережный».

По статистике, чаще всего семьи распоряжаются МСК именно в целях улучшения жилищных условий. В 2020 году заявление на эти цели подал 61% участников программы. Это порядка 692 тыс. человек. Использовать МСК можно сразу после рождения или усыновления ребенка.

С 1 января сумма маткапитала выросла на 3,7%. На первенца, рожденного или усыновленного с 2020 года, вы получите 483,8 тыс. руб., на второго ребенка – 155,5 тыс. руб. Программа МСК действует до 2026 года.

Специалисты Банка «Левобережный» (ПАО) помогут выбрать подходящую ипотечную программу по выгодной ставке от 4,7% годовых. Просто оставьте заявку на официальном сайте, по телефону 8-800-3333-555 или в ипотечных центрах:

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