Еще 177 случаев коронавируса выявили в Новосибирской области

На утро 26 октября в регионе зарегистрировано 16 398 случаев инфицирования коронавирусом (+177 за минувшие сутки), в том числе у 1 034 детей. 13 651 человек выздоровел (+58 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

— Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 66 лет и 74 года, и женщины, им было 64 года, 72 года, 86 лет и 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 566 человек, — говорится в сводке. — В отделениях интенсивной терапии находятся 137 человек. На ИВЛ – 33 пациента.

Всего госпитализировано 77 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 4 108. В больницы районов области госпитализированы 1 284 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 668 393 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 038 жителей области, 52 456 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1 642 обращения, госпитализированы 20 пациентов.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области