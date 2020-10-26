Новосибирцам вернули более 28,3 миллионов рублей за некачественные услуги и товары

За девять месяцев 2020 года специалисты отделов по защите прав потребителей мэрии и районов города Новосибирска рассмотрели 13 589 обращений граждан. В результате работы за некачественно оказанные услуги и товары, проданные с недостатками, новосибирцам возвращено 28 333 800 рублей, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что всего за девять месяцев в отдел мэрии и соответствующие отделы районных администраций по вопросам применения законодательства о защите прав потребителей обратилось 13 589 горожан (что на 8,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года).

— Произошло уменьшение общего количества обращений потребителей в связи со снижением уровня доходов населения и спадом покупательской способности. Также из-за сложившейся эпидемиологической обстановки был введен режим самоизоляции граждан, предприятия торговли и сферы услуг были временно закрыты. Это привело к сокращению покупок товаров и услуг, — констатировали в мэрии.

Уточняется, что в досудебном порядке за некачественные товары и услуги потребителям возвращено более 24,8 млн рублей, по решению суда – более 3,4 млн рублей.

Наибольшее количество нареканий граждан выявляется в сферах, представляющих жизненный интерес для человека: торговля, бытовое обслуживание, ремонт бытовой техники, изготовление мебели, изготовление и установка окон, предоставление жилищно-коммунальных, финансовых и других услуг.

— 64,2% обращений потребителей связаны с продажей товаров, остальные обращения поступили в связи с приобретением работ и услуг – 35,8%, — говорится в сообщении.

Наибольшая доля обращений поступила в связи с последствиями приобретения технически сложных товаров ненадлежащего качества, из них наибольшая доля жалоб приходится на качество электробытовых машин и приборов (13,2%). На телефонные аппараты поступило 10,1% обращений. Технически сложные товары пользуются наибольшим спросом у населения, это объясняет лидерство в структуре обращений.

В сфере услуг лидирующую позицию занимает услуга по ремонту бытовой техники, доля обращений составила 6,3%. Количество обращений по изготовлению и установке окон заняло вторую позицию, доля от всех обращений составляет 3,2%. На третьем месте услуги ЖКХ – 2,7 %.

Фото: pixabay.com, автор- Free-Photos