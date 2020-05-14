Еще 76 случаев коронавируса выявлено в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на 10 утра 14 мая в Новосибирской области за сутки выявлено 76 человек с коронавирусной инфекцией. 51 пациент выписан по выздоровлению, сообщили в оперативном штабе.

Отмечается, что всего в регионе зарегистрировано 1376 случаев заражения коронавирусом, из них 84 ребёнка. Выздоровели 455 человек, 16 – скончались. В отделениях реанимации находится 61 пациент, на ИВЛ – 13 человек.

В детскую больницу №3 госпитализирован 81 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в инфекционных стационарах Новосибирска – 1469.

В Тогучинскую ЦРБ госпитализировано 8 человек, в Черепановскую ЦРБ – 3 человека, 2 – в Сузунскую, 1 пациент – в Карасукскую, 1 – в Куйбышевскую ЦРБ.

Всего в регионе провели 65 842 теста на коронавирус.

Фото: с сайта оперативного штаба