Банк «Левобережный» выдал первые кредиты на выплату заработной платы

27 апреля Банк «Левобережный» подписал соглашение с Министерством экономического развития РФ об участии в государственной программе беспроцентного кредитования МСБ и разработал специальный продукт «Кредит на зарплату под 0%», чтобы поддержать своих клиентов в сложившейся экономической и эпидемиологической ситуации.

На получение кредита могут рассчитывать клиенты — юридические лица и ИП, осуществляющие деятельность в наиболее уязвимых к ситуации с распространением коронавируса отраслях, определенных правительством РФ.

Цель кредита — неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости (выплата заработной платы сотрудникам). Кредитный договор может быть заключен на срок до 12 месяцев, нулевая ставка действует в течение 6 месяцев, далее 4% годовых.

Максимальная сумма кредита рассчитывается исходя из штатной численности сотрудников: численность сотрудников х МРОТ (с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате с выплатой страховых взносов) х 6 месяцев.

— При запуске данной программы часть банков закрыла риск невозвратности ссуды поручительством ВЭБ.РФ. Банк «Левобережный» не имеет такого поручительства, но, чтобы поддержать своих клиентов в непростое время, выдает кредиты на выплату зарплаты под 0% без залога. То есть мы полностью приняли риски на себя. Спустя неделю с момента старта программы в банке уже заключены 4 кредитных договора, 11 заявок находится в работе, — комментирует начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса Банка «Левобережный» Елена Севостьянова.

Подать заявку на кредит можно дистанционно на сайте банка, в интернет-банке или ОНЛАЙН-офисе для юридических лиц.

Уточнить подробные условия кредитования можно на сайте банка или по телефону службы поддержки клиентов банка 8-800-3333-55

Фото: пресс-служба банка