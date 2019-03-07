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Еще больше, еще музыкальнее

Транссибирский арт-фестиваль стал еще и трансконтинентальным. А также частью нацпроекта и объектом попечения президента.
  • 07/03/2019, 19:25
Автор: Игорь Смольников
География VI Транссибирского арт-фестиваля — 27 городов мира.
География VI Транссибирского арт-фестиваля — 27 городов мира.

Транссибирский арт-фестиваль, в шестой раз стартующий в Новосибирске 21 марта, в очередном своем воплощении окончательно перерос рамки регионального и межрегионального проекта. В городской культурной традиции он укоренился уже давно. Идеолог и художественный руководитель фестиваля, знаменитый скрипач Вадим Репин создал очень обаятельный и органичный для Новосибирска проект. Но то, что фестиваль не засидится в своем «родовом гнезде», было ясно уже на заре замысла: он быстро перешагнул собственно сибирскую топографию и образ железнодорожного маршрута, положенный в его именную основу. Международный же контекст появился у события год назад — акции V Транссибирского арт-фестиваля проходили в Новосибирске, Красноярске, Петербурге, Самаре, в городах США и Японии. Транс-сибирский фестиваль — ровесник фестиваля «Русские сезоны». Он состоит с ним не в соперничестве, а в счастливой конвергенции. Потому Япония и США подключились, так сказать, в силу смежности концептуальной базы.

Однако настоящим прорывом обещает стать шестой по счету фестиваль. География VI Транссибирского арт-фестиваля максимальна — 27 городов мира.

— Это даже нас самих удивило, — отметил директор фестиваля Олег Белый на пресс-конференции в ТАСС. — Из этих городов 14 — российские, 13 — зарубежные. В 15 городах фестиваль будет представлен впервые. В совокупности это семь стран. Четыре страны — новые: Южная Корея, Франция, Германия и Австрия.

В Японии фестиваль представлен четвертый год подряд. Американская составляющая — тоже фактически укрепляет заложенную традицию. И в 2019 году она будет очень масштабной. Основой станет турне по Восточному побережью США — по самому академичному и эстетскому пространству Америки, сохранившему культурную эмпатию к Старому Свету. А кульминацией будет большой концерт в Карнеги-Холл. С произведением Софьи Губайдулиной в роли «гвоздя» — с тем самым, что впервые было представлено на прошлом фестивале.

«Пусковая площадка» для потенциальных шедевров и музыкальных сенсаций — это еще одна роль фестиваля. На каждом из них представляется музыкальное произведение, которое композитор-участник написал целевым образом — специально для мероприятия.

Причем герметичность этого сюрприза абсолютна: как звучит новинка, какую стилистику имеет — об этом не знает никто, даже концепт-лидер фестиваля Вадим Репин. Примечательно, что в этот раз таких сюрпризов-дивидендов будет сразу три: в Новосибирске сыграют «Музыку моря» от Бориса Лисицына  и концерт Александра Раскатова, а в Красноярске первыми на планете услышат «Дон Жуан и Лепорелло» — новое произведение Эньйотта Шнайдера, знаменитого немецкого композитора-модерниста.

Поскольку 2019-й — Год Театра, то большая театральная составляющая будет и у Транссибирского арт-фестиваля. Причем она заведомо контрастна. Олицетворение «хайпового» начала — «Черт, солдат и скрипка» — пожалуй, самое дискуссионное на сегодня сценическое изделие с одиозными участниками. А традицию, уютный историзм и деликатный союз эпох будет обозначать известнейший кукольный театр Италии — театр «Карло Поло и сыновья». Москвичам обещана «Турандот» в их исполнении. А новосибирцы вновь увидят и услышат «Тангейзера». У оперы «Тангейзер» в Новосибирске несчастливая судьба, но нынешней версии обструкция не грозит — это концертное исполнение в редакции Дмитрия Юровского. Концертные версии опер, как правило, не имеют декораций, но у «Тангейзера» визуальный контент есть. Это видеоанимация от художницы Марии Кононовой, давнего друга фестиваля.  

Новация этого года — Транссибирский фестивальный оркестр.

— Фактически это динамический формат, — объяснил Вадим Репин. — Он создается и пополняется в ходе фестиваля. Сначала к сибирским музыкантам присоединятся екатеринбуржцы. Потом — молодые музыканты других городов по маршруту фестиваля. К концу года в него войдут ребята из Парижской консерватории и университета города Лилля.

И, наконец, фестиваль вырос не только в масштабе, но и в статусе.  Теперь он — часть большого нацпроекта.

— В 2015 фестиваль получил федеральную поддержку, а в 2019 году включен в национальный проект «Культура», — подтвердила Оксана Косарева,  директор департамента господдержки искусства Министерства культуры России. — Это федеральный проект создания условий для формирования творческого потенциала нации, подготовленный по поручению президента. На ближайшие пять лет Транссибирский фестиваль — один из основных фестивалей национального проекта «Культура». Он — на контроле президента.

Фото ТАСС 

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