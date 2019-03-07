Около 3 тысяч студентов округа посоревнуются в управленческих навыках

Около 3000 студентов Сибири подали заявки на участие во втором сезоне Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!», сообщили организаторы конкурса. Регистрация на конкурс для Сибирского федерального округа, а также для Северного Кавказа и Дальнего Востока завершилась 4 марта.

Отмечается, что в число регионов-лидеров в Сибири по числу регистраций вошли Красноярский край (33,5%), Новосибирская область (18%) и Омская область (13%). При этом лидерами по регистрациям среди вузов Сибири стали: Сибирский федеральный университет (580 заявок), Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина (124 заявки) и Алтайский филиал РАНХиГС (95 заявок).

В рамках Кубка участники будут выполнять максимально приближенные к реальным кейсам задания и принимать стратегические решения по управлению виртуальными компаниями. На первом этапе все задания будут выполняться онлайн, затем полуфиналы пройдут очно во всех федеральных округах. В мае 2019 года состоится финал Кубка, в который выйдут 150 лучших студентов со всей России. В рамках него студентов ждет не только смоделированная онлайн бизнес-среда, но и оценка soft skills от экспертов ведущих компаний страны. В финале участники поборются за звание лучшего молодого управленца страны.

Победители войдут в российскую сборную, которая примет участие во всемирном чемпионате по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, и получат гранты на обучение в магистратуре ведущих вузов страны. Также лучшие участники могут получить приглашения на стажировку или на работу в крупных компаниях.

В Кубке участвуют студенты со всей России с 18 до 25 лет, а также молодые люди, уже выпустившиеся из организаций высшего и среднего профессионального образования (не более 3 лет назад).

Всероссийский молодежный Кубок по менеджменту «Управляй!» проводится, чтобы выявить обладающих управленческим потенциалом студентов российских вузов и создать условия для развития их компетенций.

Фото: предоставлено организаторами