Еще одна президентская выплата на детей?

О том, что такое решение необходимо принимать на днях сообщила Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов, пишут федеральные СМИ. Официальный комментарий по этому вопросу Госдума и правительств РФ пока не дают.

Петицию о третьей выплате на детей в возрасте до 16 лет для подготовки детей к школе, размещенную на change.org, подписали уже 262 тыс человек.

Как отмечается на сайте Госуслуг, семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет имеют право на выплату в размере 10 000 рублей на каждого такого ребенка. С мая 2020 года заявление подают семьи с детьми, рожденными в период с 11.05.2004 по 30.06.2017 года включительно. С июля 2020 года можно подать заявление на детей, рожденных с 1.07.2017 по 30.09.2017 года включительно. Заявление о назначении единовременной выплаты в отношении ребенка, которому исполнилось 3 года, подается не ранее месяца, в котором ребенок достиг возраста 3 лет. Если 3 года ребенку исполняется в августе 2020 года, заявление можно подать с 1 августа. Если трехлетие наступит в сентябре 2020 года, заявление подается с 1 сентября. Последний день подачи заявлений — 30 сентября 2020 года.

В Пенсионном фонде РФ отмечали, что в августе выплаты по 10 тыс рублей пока будут получать только те семьи, которые ранее не подавали заявления.

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