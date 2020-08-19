Никита Мельников ушел из семейного бизнеса

В августе Никита Мельников покинул пост СЕО группы компаний «Трево» (Трево Девелопмент, Шемрок Restopub, Сибирский грузовой терминал, Кофемолки) и занялся собственными активами. По словам Никиты, он почувствовал, что команда компании во главе с его дядей Владимиром Истигечевым на 100% способна вести бизнес к процветанию. Свой долг в семье он выполнил, построив и успешно запустив бизнес «Трево» буквально с нуля, набрав людей и отрегулировав все бизнес-процессы. Сама же сфера девелопмента не является предметом его интересов.
— Я благодарен своей семье за доверие и возможность учиться и развиваться, это был великолепный опыт. Но меня по-настоящему, что называется, «драйвит» маркетинг и реклама, а также практики осознанности, с которыми знаком порядка 10 лет, — говорится в комментарии Мельникова, поступившем в редакцию.
Сейчас совместно с компанией HYLS (марафон йоги и здорового образа жизни) Никита Мельников разрабатывает онлайн платформу 2-х ступенчатого марафона осознанности в предпринимательской и топ-менеджерской среде.
— В России бизнес только начинает уделять внимание практикам осознанности, тогда как в компаниях Кремниевой долины они давно внедрены. Это Apple, Google, Nike, Facebook, Ford, Starbucks, Yahoo и Kaspersky lab. А Стив Джобс, Билл Гейтс, Джек Дорси, Джефф Вейнер, Ларри Пейдж и Сергей Брин, Павел Дуров и другие успешные бизнесмены использовали и используют так называемые инструменты майндфулнес в повседневной жизни, — рассуждает Мельников.
Также предприниматель планирует в ближайшие годы проводить коллективные практики осознанности, организовывать выездные мероприятия и выступать спикером на эти темы.
Фото предоставлено Никитой Мельниковым
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