Евросиб запустил доставку товаров в Ленту по железной дороге

«Евросиб СПб – ТС» совместно с одним из крупнейших продовольственных ритейлеров «Лента» запустили доставку товаров сети гипермаркетов по железной дороге из Москвы в Новосибирск и в Красноярск, сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что использование железнодорожной логистики при транспортировке груза позволяет повышать безопасность, экономить время, сокращать расходы, а также способствовать снижению углеродного следа.

Предложенное компанией «Евросиб» решение позволило приравнять срок доставки груза по железной дороге к сроку доставки автомобильным транспортом. Контейнеры используются для поставок в цепочке РЦ-РЦ и РЦ-ТК.

— Мы рады, что наши компетенции помогли сформировать выгодное предложение для партнеров и сохранить для потребителей низкие цены и высокое качество товара. Несмотря на то, что традиционно железнодорожный транспорт воспринимается негибким и уступающим в скорости автоперевозкам, в текущем году мы запустили несколько уникальных решений для ритейла. То, что мы предложили Ленте, легко интегрируется в продукт компании – МРЦ (мобильный распределительный центр), благодаря которому доставка товаров происходит напрямую в торговые точки, исключая такие звенья как, погрузка, разгрузка и хранение в самих распределительных центрах. Наше решение также способствует увеличению складских мощностей, например, при загруженности уже имеющихся складов, и позволяет компаниям расширить границы влияния в регионах желательного присутствия. Ломать шаблоны и решать сложные задачи с географическими, временными и финансовыми переменными, которые учитывают потребности конкретного клиента, мы считаем конкурентным преимуществом Евросиба, — отметил Иван Атемасов, генеральный директор ЗАО «Евросиб СПб – ТС».

Фото предоставлено пресс-службой компании