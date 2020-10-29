Предприятие Технодинамики направило более 65 миллионов рублей на социальные выплаты

Социальная политика Новосибирского завода «Искра» включает в себя программы и мероприятия, направленные на решение наиболее актуальных задач социального развития коллектива, улучшение условий труда, обеспечения социальной защиты работников. Так, за последние 9 месяцев 2020 года более 2,4 млн рублей завод выделил сотрудникам, воспитывающих детей. Это социальные выплаты при рождении ребенка, материальная помощь родителям на детей до 7 лет, а также работникам, дети которых обучаются в вузах и средних специальных учебных заведениях.

Кроме того, предприятие оказывает финансовую поддержку работникам при получении целевого кредита на приобретение или аренду жилья. В этом году сумма поддержки составила 14,2 млн рублей. Свыше 3,1 млн рублей выплачено заводчанам по личным заявлениям в качестве материальной помощи.

Помимо этого, завод оказывает активное содействие в проведении культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников.

— Главный актив любого предприятия – это сотрудники, создающие качественную конкурентноспособную продукцию. В целях привлечения высокопрофессиональных специалистов и их мотивации на долгосрочный труд на Новосибирском механическом заводе «Искра» действует множество социальных программ, направленных на поддержание и укрепление здоровья работников, пропаганду здорового образа жизни, поощрение достижений и поддержание социального статуса, — отметил генеральный директор холдинга «Технодинамика», куратор Ульяновского и Пензенского региональных отделений Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям Игорь Насенков.

АО «Новосибирский механический завод «Искра» — российское предприятие, занимающее лидирующие позиции в сфере производства промышленных средств взрывания для горнорудной и угольной промышленности, геофизической разведки полезных ископаемых, проведения взрывных работ на строительных объектах, обработки металлов взрывом.

Фото предоставлено пресс-службой компании