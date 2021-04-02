Ежегодная конференция по управлению бизнесом «КУБ» пройдет В Новосибирске

21 апреля состоится конференция «КУБ: Продажи на 360°» где соберутся представители самых значимых бизнесов сибирского региона.

Спикеры поделятся конкретными инструментами по управлению продажами, разберут на реальном примере внедрение CRM-системы. В формате круглого стола эксперты обсудят, как грамотно выстроить подобрать сотрудника и мотивировать его на выполнение плана продаж.

Мероприятие ориентировано на собственников и директоров малого и среднего бизнеса, руководителей отделов продаж, маркетинга и рекламы, руководителей сервисных подразделений и ведущих специалистов по работе с персоналом.

На конференции будут рассмотрены следующие темы:

· Рынок труда в сфере продаж: где искать и как удержать?

· Эмоциональный интеллект руководителя;

· Система управления отделом продаж;

· Построение воронки продаж;

· Маркетинг и продажи: тренды 2021 года, новые инструменты;

· Инструменты управления отношениями с клиентами: CRM.

В числе спикеров мероприятия – топ-менеджеры ведущих компаний Сибири:

· Екатерина Дегтярева, Директор hh.ru Сибирь;

· Артём Ширяев, Руководитель группы продаж компании 2GIS;

· Александр Корнеев, Руководитель направления региональных продаж и обслуживания В2В, компания «Сибирские Сети»;

· Елена Пясковская, Коммерческий директор, собственник, компания «ИнфоСофт»;

· Эдуард Шмидт, Основатель консалтинговой компании SHMIDT CONSULTING;

· Павел Федотов, Основатель маркетингового агентства Fedotov Studio

· Антропова Наталья, Руководитель отдела персонала, компания Сибирский Банный Чан

· Регина Пожидаева, Руководитель отдела продаж компания «Этажи»

· Лилия Евсюкова, Личный консультант-практик руководителей и собственников бизнеса

· Цеунова Александра, Эксперт по внедрению автоматизированных систем управления продажами, компания «ИнфоСофт»

Специально для первых 40 участников приготовили специальный бонус – бесплатный аудит звонков. Ведь более половины продаж в секторе B2B совершается по телефону или по другим цифровым каналам связи. Именно поэтому в управлении продажами необходимо уделять особое внимание качеству телефонных переговоров. Есть уникальная возможность узнать:

· Какое текущее состояние компетенций ваших менеджеров продаж;

· Индивидуальные плюсы и минусы в работе менеджера по продажам;

· Системные минусы работы менеджеров вашего отдела продаж;

· Рекомендации по устранению минусов и улучшению работы отдела;

Специально для читателей Infopro54 действует промокод «INFOPRO54», который позволит получить скидку 10% от стоимости билета.

Забронируйте билет сейчас.

+7 (383) 211-27-27 event@is1c.ru