Ежегодная конференция по управлению бизнесом «КУБ» пройдет В Новосибирске

21 апреля состоится конференция «КУБ: Продажи на 360°» где соберутся представители самых значимых бизнесов сибирского региона.
Спикеры поделятся конкретными инструментами по управлению продажами, разберут на реальном примере внедрение CRM-системы. В формате круглого стола эксперты обсудят, как грамотно выстроить подобрать сотрудника и мотивировать его на выполнение плана продаж.
Мероприятие ориентировано на собственников и директоров малого и среднего бизнеса, руководителей отделов продаж, маркетинга и рекламы, руководителей сервисных подразделений и ведущих специалистов по работе с персоналом.
На конференции будут рассмотрены следующие темы:
· Рынок труда в сфере продаж: где искать и как удержать?
· Эмоциональный интеллект руководителя;
· Система управления отделом продаж;
· Построение воронки продаж;
· Маркетинг и продажи: тренды 2021 года, новые инструменты;
· Инструменты управления отношениями с клиентами: CRM.
В числе спикеров мероприятия – топ-менеджеры ведущих компаний Сибири:
· Екатерина Дегтярева, Директор hh.ru Сибирь;
· Артём Ширяев, Руководитель группы продаж компании 2GIS;
· Александр Корнеев, Руководитель направления региональных продаж и обслуживания В2В, компания «Сибирские Сети»;
· Елена Пясковская, Коммерческий директор, собственник, компания «ИнфоСофт»;
· Эдуард Шмидт, Основатель консалтинговой компании SHMIDT CONSULTING;
· Павел Федотов, Основатель маркетингового агентства Fedotov Studio
· Антропова Наталья, Руководитель отдела персонала, компания Сибирский Банный Чан
· Регина Пожидаева, Руководитель отдела продаж компания «Этажи»
· Лилия Евсюкова, Личный консультант-практик руководителей и собственников бизнеса
· Цеунова Александра, Эксперт по внедрению автоматизированных систем управления продажами, компания «ИнфоСофт»
Специально для первых 40 участников приготовили специальный бонус – бесплатный аудит звонков. Ведь более половины продаж в секторе B2B совершается по телефону или по другим цифровым каналам связи. Именно поэтому в управлении продажами необходимо уделять особое внимание качеству телефонных переговоров. Есть уникальная возможность узнать:
· Какое текущее состояние компетенций ваших менеджеров продаж;
· Индивидуальные плюсы и минусы в работе менеджера по продажам;
· Системные минусы работы менеджеров вашего отдела продаж;
· Рекомендации по устранению минусов и улучшению работы отдела;
Специально для читателей Infopro54 действует промокод «INFOPRO54», который позволит получить скидку 10% от стоимости билета.
+7 (383) 211-27-27 event@is1c.ru
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