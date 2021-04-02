Товарный знак новосибирского футбольного клуба выкупили на торгах

Арбитражный управляющий ООО «ФК Сибирь», которое раньше занималось развитием футбольного клуба «Сибирь», Сергей Лебедев сообщил об итогах торгов по продаже товарного знака «Сибирь-Новосибирск». Покупателем выступил преемник организации — АНО «Футбольный клуб «Новосибирск». Он заплатил за знак 93 тыс рублей. Больше претендентов на торгах не было.

Напомним, в 2019 году ОАО «Стадион Спартак» подало на банкротство ООО «ФК Сибирь» из-за просроченной задолженности клуба, которая составила 24,69 млн рублей. Согласно протоколу заседания кредиторов, клуб имеет задолженность не только перед стадионом. В качестве кредиторов выступают также ООО «Логос» (задолженность более 31,3 млн. рублей), ИФНС России по Железнодорожному району города Новосибирска (задолженность 14 млн рублей) и Новосибирская Областная организация обшественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» (долг 1, 4 млн рублей).

Новый футбольный клуб — «Новосибирск» — в статусе автономной некоммерческой организации (АНО) был создан в Новосибирске в 2019 году. Поводом для принятия этого решения стали неудачные результаты ФК «Сибирь» в предыдущем сезоне: клуб занял только 18 место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и выбыл из ее состава.