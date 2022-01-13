«Ежемесячный платеж стал меньше»: сибиряки рефинансируют кредиты по ставке от 5,5% годовых

Предложение действует до конца января.

Специальная программа Банка «Левобережный» дает возможность не только выгодно рефинансировать кредиты других банков, но и вернуть до половины уплаченных процентов. После полного погашения кредита произойдет автоматический пересчет суммы процентов по сниженной ставке, и разница в уплаченных процентах будет возвращена на счет клиента.

Помимо этого, заемщику предлагается удобный график платежей. Первые три месяца можно оплачивать только проценты за пользование кредитом, а с 4-го месяца – обычные платежи равными частями (основной долг с процентами). Такой вариант позволит сэкономить деньги и потратить их на неотложные нужны – то, что необходимо вам прямо сейчас. Рассчитать примерный платеж с отсрочкой и без нее можно в онлайн-калькуляторе.

Воспользоваться предложением могут и действующие, и новые клиенты банка, включая пенсионеров. Сумма кредита составляет от 5 тысяч рублей до 3 млн рублей, срок – от 6 месяцев до 7 лет. Ставка – от 5,5% до 14,5% годовых, зависит от суммы кредита, категории заемщика и участия в действующих акциях банка. Предложение действует с 03.12.2021 по 31.01.2022.

Подать заявку на рефинансирование вы можете на сайте, в мобильном приложении BL-online или любом офисе Банка «Левобережный» (ПАО). Телефон для справок: 8-800-3333-555.