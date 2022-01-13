В Новосибирске утвердили места для организации крещенских купелей

Купели будут расположены:

— в Октябрьском районе – протока реки Оби в районе микрорайона «Европейский берег», с 10.00 до 24.00;

— в Ленинском районе – река Обь в районе микрорайона Затон (ул. Заобская, 97), с 00.00 до 24.00;

— в Ленинском районе – река Обь, акватория пожарного причала (ул. 1-я Чулымская, стр. 12), с 10.00 до 21.00;

— в Советском районе – Обское водохранилище, пляж «Бумеранг» (ул. Софийская, 15, к. 5), с 00.00 до 24.00.

Спасатели МАСС провели контрольные замеры толщины льда – на всех официально организованных местах она соответствует нормам.

— В микрорайоне «Европейский берег» – двухслойный лед, его общая толщина 42 см. На улице Заобской замеры проводились в удаленном месте ближе к руслу реки – толщина составляет 20-25 см, а в месте, где будет вырублена купель, – 30-35 см, — отметил заместитель начальника муниципальной аварийно-спасательной службы Алексей Шилов. — На пожарном причале толщина льда составляет 42-47 см. На Обском водохранилище уровень воды сильно упал. Купель будет рубиться далеко от береговой линии, где толщина 70 см.

На купелях будут организованы спасательные посты с сотрудниками МАСС и ГУ МЧС России по Новосибирской области. Общественную безопасность обеспечат ГУ МВД России по Новосибирской области. Кроме того, в местах проведения религиозного обряда организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи.

По сообщению пресс-службы мэрии, в Новосибирске два опасных водоема – Юго-Западный котлован и карьер Горский. На их территории проводится моржевание. Сотрудники ГУ МВД, ГУ МЧС и МКУ «Служба АСР и ГЗ» проведут профилактическую работу с организаторами по неиспользованию в ближайшие дни прорубей для формирования кромки льда и исключению доступа людей к этим местам 19 января.