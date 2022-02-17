ФАС проверит соблюдение законодательства из-за жалоб россиян на рост стоимости отопления

Российские власти отреагировали на резкий рост стоимости коммунальных услуг, включая отопление. Ситуацию проанализирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

ФАС обратила внимание на сообщения жителей, которые появились в СМИ и социальных сетях. Эксперты проверят, соблюдается ли антимонопольное и тарифное законодательство при расчете квитанций.

В ведомстве уточнили, что, по Жилищному кодексу, тарифы на ЖКУ рассчитывают и принимают власти каждого региона. Однако потребители могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию, если посчитают, что указанные в квитанциях цены завышены и были рассчитаны неправильно.

К коммунальным услугам относятся тепло-, электро,- водоснабжение и газ. Индекс платы за ЖКУ правительство определяет на основе тарифной политики страны. По данным ФАС, с 1 июля 2021 года изменение размера платы за коммунальные услуги не превысило 3,1%.