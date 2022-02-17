В «Красный факел» возвращается спектакль «Довлатов. Анекдоты»

Постановка Дмитрия Егорова вошла в репертуар в 2014 году и мгновенно завоевала сердца зрителей – многие смотрели «Довлатов. Анекдоты» по несколько раз. Однако так случилось, что на два года спектакль пришлось «заморозить» – сначала сыграла свою роль пандемия, кроме того, шло урегулирование договорных отношений с наследниками Сергея Довлатова. Сейчас все сложности улажены, репетиции по восстановлению спектакля начались еще в январе.

— Все очень удивительно получается. Вроде, вспоминаем старый спектакль, а как будто репетируем новый, – поделился Дмитрий Егоров в социальных сетях. – Мизансцены есть, композиция есть, текст артисты знают – но спустя восемь лет появилось столько всего нового, что хочется уточнить, дополнить, доделать… И все это – в удовольствие».

«Довлатов. Анекдоты» — калейдоскоп уморительных и абсурдных, драматичных и тонких эпизодов из жизни Долматова, человека, который больше всего на свете хотел быть писателем и по ряду причин оказался вынужден уехать из родной страны. Долматов – главный герой постановки, которого ни исполнитель Павел Поляков, ни режиссер не приравнивают к самому Сергею Довлатову, но наделяют очень похожей судьбой.

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Материал и фото пресс-службы Новосибирского государственного академического драматического театра «Красный факел»