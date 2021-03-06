Федеральный бюджет профинансирует строительство новых корпусов НГУ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Андрей Травников рассмотрели развитие кампуса Новосибирского государственного университета. Принято решение о финансировании строительства новых корпусов НГУ. Первый этап проекта планируется реализовать до 2023 года, сообщила пресс-служба правительства региона.

В прошлом году в Новосибирской области сформировали стратегию развития НГУ до 2030 года. Она предусматривает двукратный рост количества студентов — до 15 тысяч человек, а также строительство объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры, реконструкцию общежитий кампуса общей площадью более 180 тысяч квадратных метров.

Михаил Мишустин сообщил, что принято решение о финансировании строительства новых корпусов Новосибирского государственного университета. Будет построен новый корпус СУНЦ НГУ, досуговый центр, 4 учебных корпуса. Объём средств будет зависеть от проектно-сметной документации и экспертиз. Премьер подчеркнул, что возьмёт этот вопрос на личный контроль и доложит от этом Президенту РФ.

Физико-математическая школа имени М. Лаврентьева при Новосибирском государственном университете (СУНЦ НГУ) — учебно-образовательное учреждение в новосибирском Академгородке с углубленным изучением естественно-научных предметов для учеников 9 -11 классов.

Михаил Мишустин работал в Новосибирске 4-5 марта.