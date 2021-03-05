Институт ядерной физики получит 200 млн на ремонт

В рамках рабочего визита в Новосибирск председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН).

Директор ИЯФ СО РАН, академик Павел Логачев рассказал об основных направлений работы института и прикладных разработках. В частности, о результатах создания источника нейтронов для бор-нейтронозахватной терапии онкологических заболеваний (БНЗТ), сообщили в пресс-службе ИЯФ СО РАН.

Специалисты института создали нейтронный источник для компании TAE Life Sciences (США), предназначенный для клинических испытаний бор-нейтронозахватной терапии. Ожидается, что клинические испытания на этой установке начнутся в 2021 году в госпитале города Сямынь (Китай). Кроме того, в ИЯФ СО РАН ведутся работы по созданию ускорителя для БНЗТ на площадке ИЯФ СО РАН, но перспектива внедрения БНЗТ в клиническую практику в России пока остается под вопросом.

Как рассказали в пресс-службе института, на встрече в ИЯФ СО РАН Михаил Мишустин распорядился поддержать развитие бор-нейтронозахватной терапии онкологических заболеваний в России. По сообщению ТАСС, на эти цели предполагается выделить около 800 млн рублей. Кроме того, премьер поручил выделить 200 млн руб. на ремонт Института ядерной физики.

БНЗТ – это способ избирательного поражения клеток злокачественных опухолей. В раковых клетках накапливают изотоп бора-10, затем опухоль облучается потоком нейтронов, которые поглощаются ядрами бора. В результате ядерные реакции, которые сопровождаются большим энерговыделением, уничтожают пораженные клетки.