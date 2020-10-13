Фестиваль уличного кино пройдет в Новосибирске

18 октября в Новосибирске состоится Фестиваль уличного кино» — крупнейший киносмотр короткометражных фильмов молодых режиссеров, сообщили организаторы мероприятия.

Ежегодно в программу фестиваля входят лучшие короткометражные работы молодых российских режиссеров. Экспертный комитет, включая попечителей фестиваля в лице вице-президента Академии Российского телевидения Игоря Мишина, режиссеров Валерия Тодоровского, Алексея Попогребского, Юрия Быкова и других представителей киноиндустрии, отбирает из сотен присланных заявок 10 финалистов.

В течение всего фестиваля конкурсный кинопоказ короткометражек завершается голосованием – с помощью фонариков зрители отмечают самые понравившиеся работы. Голоса по всей России суммируются и на торжественной церемонии закрытия объявляется народный победитель, который получает главный приз – грант в 1 500 000 рублей от генерального партнера фестиваля онлайн-кинотеатра МТС ТВ на упаковку полнометражного дебюта.

— Многие думают, что короткий метр – это какой-то молодежный арт-хаус, неинтересный широкому зрителя. Это совершенно не так! Профессионально сделанная короткометражка ужимает часовую историю до 5 минут, вызывая те же эмоции за меньшее время. За вечер публика успевает поплакать на крутой драме и вдоволь посмеяться на какой-нибудь черной комедии, — отмечает основатель «Фестиваля уличного кино» Александр Щеряков.

С августа по октябрь Фестиваль охватит более 600 населенных пунктов, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Ростов-на-Дону, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Уфу, Якутск, Краснодар и другие города. Ежедневно календарь показов пополняется, следуя постепенному снятию карантинных ограничений. На площадках будут соблюдены все меры санитарно-эпидемиологических норм. А для тех, кто не сможет посетить показы, есть возможность посмотреть программу фестиваля в онлайн-кинотеатре МТС ТВ. Регистрация на все показы на сайте фестиваля.

Посмотреть фильмы талантливых молодых режиссеров можно будет в зале «Особенный» лофт-парка «Подземка» (пр-т Красный, 161). Вход будет осуществляться по регистрации на сайте фестиваля. Конкурсная программа включает в себя 10 короткометражек. После просмотра зритель голосует светом фонарика или экраном телефона. Организаторы будут измерять уровень света и определят тройку победителей во Новосибирске.

Возраст 16+

Фото предоставлено организаторами