ВТБ и «Метр квадратный» запускают VR-ипотеку в Новосибирске

ВТБ и экосистема недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ) представляют в Новосибирске инновационный сервис выбора квартиры – VR-ипотека. Благодаря технологиям виртуальной реальности (virtual reality) жители региона смогут выбрать объект недвижимости в различных городах России и приобрести его с помощью ипотечного кредита.

VR-технологии дают возможность покупателю виртуально, не выезжая на место, «посетить» заинтересовавшую его квартиру, оценить вид из окна, посмотреть территорию жилого комплекса, а также понять планировку и возможный детальный дизайн комнат. Во время VR-сеанса клиента сопровождает виртуальный консультант, который подробно рассказывает о квартире, а также озвучивает условия по ипотеке.

После выбора объекта недвижимости сделку можно провести в Новосибирске, не выезжая для оформления документов в другой город.

— В рамках своей стратегии ВТБ активно внедряет цифровые продукты и современные сервисы, что заметно экономит время и средства клиентов. VR-ипотека – один из таких уникальных проектов. С помощью очков виртуальной реальности наши клиенты в Новосибирске могут подобрать объект недвижимости в другом регионе и оформить сделку, не выезжая из города – достаточно посетить офис банка. Полагаем, что такой формат выбора недвижимости заинтересует новосибирцев – это удобно и безопасно, особенно сейчас, в период пандемии. Одновременно – это любопытный и эффективный опыт для клиентов, — прокомментировал управляющий ВТБ (ПАО) в Новосибирской области, вице-президент Станислав Могильников. — Сервис VR-ипотеки становится незаменимым в случаях, когда клиенты находят перспективную работу в другом городе, решают поменять климатический пояс или у них возникает любая другая причина для переезда. Очки виртуальной реальности значительно экономят время на перелете или оценке объекта недвижимости непосредственно в месте расположения. Совместно с ВТБ мы запустили сервис только летом 2019 года, но с тех пор уже более тысячи клиентов воспользовались дистанционным выбором жилья, при этом средний чек их покупки составил 7 млн рублей, — отметил генеральный директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.

В настоящее время VR-ипотека в пилотном режиме запущена в 13 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Якутске, Красноярске, Екатеринбурге, Казани, Тюмени, Сургуте, Волгограде, Мурманске, Иркутске, Новосибирске, Хабаровске. Благодаря VR-очкам клиенты могут выбрать и приобрести понравившуюся недвижимость у аккредитованных застройщиков ВТБ в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и городах Краснодарского края. В рамках пилотного проекта представлены около 100 аккредитованных объектов банка.

В Новосибирске воспользоваться новой технологией можно в офисе ВТБ по адресу: ул. Фрунзе, д.234/1. VR-cеансы проходят с 9.00 до 21.00 по московскому времени (в часы работы офиса).

Экосистема «Метр квадратный» — проект инновационного развития Группы ВТБ, открытая партнерская платформа в сфере недвижимости. Партнерами «Метр квадратный» являются крупнейшие девелоперские компании, банки, агентства недвижимости и сервисные компании в сфере ремонта. Сервисы экосистемы обеспечивают полностью цифровой клиентский путь от поиска недвижимости и проведения сделок, до проведения ремонта и организации переезда в новую квартиру. www.m2.ru

Фото предоставлено пресс-службой банка