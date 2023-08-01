Фильм про Академгородок снимут в Новосибирске

О планах съёмочной группы на Молодёжном новосибирском кинофоруме рассказала продюсер Алёна Кремер. Она известна по работе с такими кинопроектами, как «Витринный экземпляр», «Я худею».

Паблик «Академгородок. Наука, образование, жизнь» в социальной сети «ВКонтакте» сообщает, что режиссёром фильма станет Иван Вдовин. Он планирует создать байопик с неизвестными ранее фактами про основание и развитие научного городка.

— Новосибирский Академгородок – уникальное явление, в котором сочетаются огромный прагматизм советской науки с духом энтузиазма и визионерства 60-х. Фильм, который мы хотим снять, призван рассказать нераскрытую историю Академгородка в документально-игровом формате. Это позволит увлечь зрителя яркими художественными образами и неожиданными научными фактами. А сам подход будет построен на сочетании полного реализма с новейшими аудиовизуальными технологиями, — рассказал режиссёр Иван Вдовин.

Производством ленты будет заниматься московская компания Peak Media. Приступить к съёмкам команда планирует уже в сентябре. Премьерный показ должен состояться в 2024 году.