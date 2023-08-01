В сквере Крылья Сибири в центре Новосибирска начали разбирать дорожки

Началось обновление сквера «Крылья Сибири», который расположен на пересечении улиц Орджоникидзе и Советской. На площадке рабочие разбирают старую разбитую плитку.

Напомним, сквер создан на средства авиакомпании S7 — «Сибирь» более 10 лет назад. Сейчас перевозчик вновь инвестирует в реконструкцию городского пространства в центре Новосибирска. Как сообщала вице-мэр Анна Терешкова, АО «Авиакомпания Сибирь» обратилось в мэрию города Новосибирска с инициативой благоустройства сквера «Крылья Сибири».

Ранее мэрия города сообщала, что реконструкция будет проходить в два этапа. До конца 2023 года в сквере планируется заменить плитку, установить новые фонари, лавочки, урны, отремонтировать чашу фонтана. Также на площадку будет установлено современная иллюминация. В 2024 году году в сквере будет проведено озеленение, также планируется установить малые архитектурные формы.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске начали благоустраивать сквер Радуга в Ленинском районе.