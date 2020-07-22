Финансирование на создание научно-образовательных центров будет увеличено

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко и губернатор Новосибирской области Андрей Травников провели заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Образование и наука». В работе группы приняли участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, находящийся с рабочей поездкой в Новосибирской области, министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Актуализацию федеральных проектов мы предлагаем осуществлять по следующим направлениям. Интеграция науки и высшего образования: сама идея НОЦ, как кооперации бизнеса, науки и высшей школы весьма удачна и должна быть сохранена и в новом цикле. При этом задачей университетов и научных организаций должны стать развитие регионов и реализация приоритетов стратегии научно-технологического развития. Второе направление — развитие региональных систем высшего образования. Сопряженная задача – обеспечение квалифицированными кадрами, не только регионов, но и высокотехнологичных отраслей, — отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Говоря о возможной корректировке модели НОЦ, Валерий Фальков отметил, что необходимо дать больше полномочий главам субъектов Российской Федерации, увеличить количество ресурсов на один НОЦ. Привлекательность НОЦа и реалистичность достижения целей, стоящих перед ним, должны подтверждаться соответствующими ресурсами.

— Мы рассматриваем вариант межбюджетного трансферта, и считаем, что у главы субъекта, то есть у губернатора, должно быть больше полномочий, с его уровня должно идти распределение между всеми участниками НОЦа, — отметил министр.

По словам Андрея Травникова, регионы, которые вошли в пятерку уже реализующих программу НОЦ мирового уровня, а также те, кто только надеется попасть, — все говорили о некоторых недостатках мероприятия.

— В частности, это достаточно скромное финансирование на создание НОЦ мирового уровня. Хотя даже само название позволяет надеяться на более серьезное отношение к этому мероприятию. И я благодарю Валерия Николаевича Фалькова и Министерство за то, что услышали эти предложения регионов. И сегодня были озвучены совершенно другие, в разы увеличенные цифры финансирования на создание НОЦ, — отметил губернатор Андрей Травников.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области