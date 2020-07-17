Фондовый рынок переживает новый этап развития

— Алексей, наблюдаете ли вы в период пандемии рост интереса новосибирских, сибирских компаний к фондовому рынку?

— Интерес компаний к фондовому (прежде всего — облигационному) рынку наблюдается последние 2-3 года, с того момента, как у компаний, которые условно можно отнести к «среднему» бизнесу, появилась возможность размещать на площадке «Московской биржи» биржевые облигации без проспекта.

Коронавирус на этот интерес никак не повлиял, да и повлиять напрямую вряд ли сможет.

За последние 2,5 года только мы, как организатор, смогли вывести на биржу 14 различных компаний, 6 из которых — с новосибирской пропиской.

Однако вряд ли стоит ожидать сохранения подобных темпов выхода на рынок все новых и новых компаний: ужесточаются правила отбора со стороны «Московской Биржи», у правительства в разработке планы по ограничению круга инвесторов, которые могут такие бумаги приобретать. В общем, сейчас рынок переживает новый этап развития.

— Компании каких отраслей выходят/ планируют выходить на публичный рынок?

— На рынке уже представлено множество компаний из различных отраслей. Больше всего, разумеется, финансовых и лизинговых компаний, строительных и производственных предприятий. Но есть и представители более редких и даже «экзотичных» для облигационного рынка областей — это торговые сети, общественное питание и даже компании из сферы услуг (сети маникюрных студий, фитнес-центры).

Полагаю, что сейчас наиболее благоприятная ситуация для выхода компаний производственного, аграрного сектора, IT. Так как именно на них ориентирована действующая программа от Минэкономразвития РФ. Компании, чья деятельность (по основному ОКВЭД) включена в список приоритетных отраслей, могут претендовать на получение субсидий после размещения облигаций. Что позволяет привлечь инвестиции под более низкий процент.

— Можно ли назвать тех регионалов, кто вышел рынок в этом году?

— В этом году не так много компаний, которые разместили облигационные выпуски. Причина не только в пандемии, но и в изменении порядка размещения ценных бумаг, ужесточения требований к таким компаниям со стороны биржи. Данные по компаниям сегмента «средний бизнес на бирже» представлены в сводной табличке:

— С какими бумагами выходят компании на публичный рынок? Какие суммы запрашивают?

— Если говорить о среднем бизнесе, то пока на бирже мы видим преимущественно долговые программы, то есть облигации. Есть несколько компаний, которые рассматривают в ближайшей перспективе возможность выпуска акций, проведение IPO. Но это пока только в планах. Из известных новосибирских компаний таких примеров совсем немного — это «Обувь России» (сеть «Вестфалика»), чье IPO прошло еще в 2018 году.

Что касается наших клиентов — суммы их облигационных выпусков сравнительно небольшие, не превышают 500 млн рублей, а чаще — даже менее 100 млн.

— Можете оценить, под какие ставки можно сегодня привлечь деньги на публичном рынке? Как они отличаются от предложений банков? Часть предпринимателей говорит о том, что банковское кредитование для них закрылось во время самоизоляции…

— Компании того сектора рынка, о котором мы говорим сейчас, размещаются по ставкам 11-13% годовых. Разумеется, эффективная ставка, то есть «стоимость» таких инвестиций, для них выше и составляет примерно 14-16% (с учетом всех затрат на размещение).

Такие ставки выше банковских. Поэтому облигации некорректно приводить в качестве «альтернативы» банковским кредитам. Нет, это просто еще один инструмент привлечения средств для развития бизнеса, который имеет ряд особенностей и ряд преимуществ. Это и более эффективное, с точки зрения бизнеса, погашение займа, и возможность привлечения средств без залога. Но, повторюсь, облигации привлекают компании не в качестве альтернативы кредитам, а как один из способов диверсифицировать свой долговой портфель.

— Есть ли интерес инвесторов к таким бумагам?

— Интерес инвесторов к облигациям от компаний среднего бизнеса, которые принято называть ВДО (высокодоходные облигации), у инвесторов сохраняется. Прежде всего, ввиду именно высокого дохода, то есть более высоких, по сравнению с облигациями крупного бизнеса, ставок по купонным выплатам, которые получают инвесторы. Компании с выручкой 1-2 млрд рублей, вышедшие на долговой рынок впервые, вынуждены платить инвесторам премию за риск. Однако даже по таким бумагам ставки в последнее время немного снижаются, вслед за снижением ключевой ставки ЦБ. Именно этот фактор имеет больше влияния на рыночную ситуацию, нежели коронавирус.

Материал и фото эксперта предоставлены пресс-службой ООО «Юнисервис Капитал»

Фото базовое: pixabay.com, автор- mohamed_hassan