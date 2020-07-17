«Акация на Красногорской»: ключи от новой квартиры — не за горами!

«Акация на Красногорской» строится очень высокими темпами. Буквально за пять месяцев в нескольких минутах от станции метро «Заельцовская» девелоперской компанией «Акация» уже был возведен 17-этажный каркас панельного дома. Сейчас на объекте ведется уже внутренняя отделка, утепление стен и монтаж фиброцементных фасадных плит.

Для удобства потенциальных покупателей компания обустроила демонстрационный этаж. На нем представлены студия, однокомнатные, двухкомнатная и трехкомнатная квартиры. Во время экскурсии посетители смогут распланировать интерьер, определиться с дизайном будущего жилья и оценить внутреннюю отделку.

Дом «Акация на Красногорской» построен в очень удобной локации. Здесь гармонично сочетаются хорошая транспортная развязка и тихая внутриквартальная обстановка. Несмотря на прямой выезд на Красный проспект и улицу Жуковского, благодаря которому до площади Калинина и станции метро «Заельцовская» ехать на автомобиле всего 5 минут, и наличие рядом остановок общественного транспорта, дом находится в глубине от шумных магистралей.

Приятным бонусом для новоселов, которые приобрели квартиры на верхних этажах новостройки, станет шикарная панорама лесного массива «зеленой жемчужины» Новосибирска — Заельцовского парка. В квартирах с угловым панорамным остеклением, имеющихся в ассортиментной линейке «Акации на Красногорской», можно получить особенное эстетическое удовольствие от живописных видов. Кроме того, увеличенные оконные проемы сделают жилье еще более светлым и просторным.

Рядом с новостройкой — развитая инфраструктура: супермаркет «Пятерочка», торговые центры «Гигант» и METRO Cash&Carry, городская больница №1‎ и поликлиника №27, отделение полиции №3 (Заельцовский), детские сады, две общеобразовательные школы и Сибирский Кадетский корпус.

При покупке жилья в «Акации на Красногорской» можно воспользоваться выгодными ипотечными программами от банков-партнеров. Сегодня среди клиентов «Акации» популярны семейная ипотека со ставкой от 4,5% и программа господдержки от 5,85%.

При покупке трехкомнатной квартиры площадью 79,3 кв. м в доме «Акация на Красногорской по программе «Семейная ипотека» ежемесячный платеж составит 23 939 рублей*, а по программе «Господдержка 2020» — 26 783 рублей.** Посетить демо-этаж и выбрать понравившуюся квартиру можно, позвонив по телефону +7 (383) 258-77-44.

Отдел продаж «Акация на Красногорской»:

ул. Семьи Шамшиных, 64, офис №607

акация54.рф

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Застройщик: ООО СЗ «Акация на Красногорской». Проектная декларация на сайте: акация54.рф

*Программа «Семейная ипотека». Стоимость квартиры — 4,73 млн. Ставка — 4,5%. Срок кредита — 20 лет. Первоначальный взнос — 20%.

**Программа «Господдержка 2020». Стоимость квартиры — 4,73 млн. Ставка — 5,85%. Срок кредита — 20 лет. Первоначальный взнос — 20%.

Фото предоставлено ООО СЗ «Акация на Красногорской»