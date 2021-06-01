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Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

  • 01/06/2021, 12:00
Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются
Эксперты рекомендуют не поддаваться чужой эйфории от успеха и не забывать, что любые инвестиции — это, прежде всего, риски, а потом доходность.

Как отмечают эксперты, сегодня на фондовый рынок можно выходить с любой суммой — минимального порога для входа не существует. Но здесь важно учитывать два момента: цель инвестирования и целесообразность вложений.

— Если человек открывает брокерский счет и начинает самостоятельно инвестировать, чтобы изучить биржу и правила игры, — это одна история. Тут стоит начать совсем с небольших сумм, не бояться экспериментировать и инвестировать в разные инструменты. Но рассчитывать на большой заработок в этом случае не стоит. Нужно быть готовым потерять все средства ради того, чтобы в будущем, когда уже будут вложены более крупные суммы, усвоить уроки и не допускать ошибок, — поясняет заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский. — С другой стороны, для заработка на инвестировании вложения должны быть такими, чтобы потенциальный доход перекрывал комиссию брокеру или доверительному управляющему. Однако это должна быть сумма, потеря которой не станет финансовым крахом для семейного бюджета, ведь любые инвестиции — это, прежде всего, риски.

Самое главное правило при работе на фондовом рынке: нельзя инвестировать последние деньги. Эксперт рекомендует сначала сформировать подушку безопасности — от 9 месячных затрат семьи. А уже с тем, что удалось накопить сверх этой суммы, стоит идти на рынок, но лишь после получения базовых финансовых знаний. Инвестировать все, что имеется, ни в коем случае нельзя.

В работе на фондовом рынке тоже есть свои нюансы. В частности, далеко не всем (и тем более начинающим инвесторам) подходит агрессивная стратегия инвестирования средств — этот подход связан с высоким риском и высокой потенциальной доходностью.

— Эта стратегия преследует цель получить максимальный доход за кратчайший срок. Чтобы эффективно инвестировать самому, то есть через брокера, нужно обладать багажом знаний и посвящать этому много времени: следить за рынками, новостями компаний, ориентироваться, когда и какие бумаги покупать и продавать. В противном случае можно все потерять, — поясняет Сергей Жаботинский. — Поэтому, если опыта инвестирования нет или его недостаточно, нет возможности или желания «погружаться» в рынок, агрессивную стратегию выбирать не стоит. Даже если кто-то совсем недавно сорвал на ней куш. Фондовый рынок устроен таким образом, что сценарии практически не повторяются: изменение одного фактора из многих способно развернуть рынок в противоположную сторону.

Если у вас не хватает знаний или нет возможности постоянно быть в курсе того, что происходит на рынке, эксперт Сибирского ГУ Банка России рекомендует выбрать пассивную стратегию и довериться профессионалам: финансовым консультантам или доверительным управляющим.

— При этом важно ответственно подойти к их выбору. Как мегарегулятор Банк России борется с недобросовестными практиками продажи сложных инструментов населению, но и сами граждане не должны слепо доверять консультантам, ответственно, с определенной долей скептицизма выбирать предлагаемые портфели ценных бумаг, — предупреждает Сергей Жаботинский.

Пассивная стратегия предполагает доход с минимальным риском, поэтому оптимальна для начинающего инвестора без опыта.

— Если сумма для инвестирования небольшая, стоит присмотреться к паевым инвестиционным фондам (ПИФ). Для инвестирования более крупных сумм подойдет доверительное управление (ДУ), когда профессионал формирует инвестиционную стратегию исходя из риск-профиля клиента, его целей и сроков. Естественно, делает он это за вознаграждение. Более доступный вид доверительного управления — работа по стандартным стратегиям ДУ, — рекомендует Сергей Жаботинский. — Выбор пассивной стратегии, как правило, не ведет к сверхприбыли, но позволяет получить средний по рынку доход.

Если вы все-таки хотите попробовать инвестировать самостоятельно через брокера, стоит выбирать наиболее консервативные инструменты, например государственные облигации или облигации крупных известных компаний. По мнению Сергея Жаботинского, это инструмент, который человек с небольшими знаниями и опытом инвестирования может самостоятельно оценить: по облигациям известны доходность (обычно она фиксированная), срок погашения и, как правило, рейтинг. По этим трем компонентам можно сравнивать облигации друг с другом и выбирать некое соотношение риска и доходности.

— С акциями сложнее. Сегодня, как ни парадоксально, отношение инвесторов к компании, с точки зрения цены на акции, значит гораздо больше, чем ее финансовые показатели и перспективы ее бизнеса. Поэтому начинающим инвесторам лучше не вкладывать средства в отдельные акции, а воспользоваться пассивной стратегией инвестирования, — рассуждает собеседник Infopro54. — Еще один момент, который стоит учитывать, — нужно диверсифицировать инструменты. Не стоит вкладывать все средства во что-то одно. В определенных пропорциях в портфеле должны быть и консервативные инструменты, и более рисковые. При этом компании для инвестирования должны быть из разных отраслей. Такое разнообразие позволит держать баланс: если что-то начнет падать, другое, скорее всего, будет расти. Те же индексные инструменты формируются по такому принципу, только их состав подбирается профессионалами с учетом различных сценариев на фондовом рынке. Самостоятельно, конечно, составить сбалансированный портфель можно только при наличии опыта. Для новичков это сложная задача.

Независимо от того, какие инструменты вы собираетесь приобрести, выгодно воспользоваться индивидуальным инвестиционным счетом (ИИС), по которому государство предоставляет налоговый вычет в размере 13% от взноса (до 52 тысяч рублей в год) или в виде освобождения от НДФЛ, полученного от инвестиций дохода, что заметно увеличивает доходность инвестирования.

Фото pixabay.com — Mediamodifier 

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Рубрики : Финансы Рынки Инвестиции

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : фондовый рынок финансы ПИФ ИИС


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