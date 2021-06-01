Апелляция снова оставила «Сибсельмаш» «Меркасу»

Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Новосибирской области относительно правомерности продажи на торгах новосибирского ОАО НПО «Сибсельмаш» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Напомним, в ноябре прошлого года предприятие приобрело ООО «Банкротфорум», которое действовало в интересах московской компании ООО «Меркас». Цена, предложенная победителем торгов, составила 505 млн рублей. Второй участник — АО «НПО «Курганприбор», предложивший 501 млн рублей, — потребовал оспорить результаты торгов. Суд, рассмотрев все документы, приложенные к делу, принял решение оставить победителем «Меркас».

Представители «Курганприбора» начали оспаривать это решение в апелляции. Жалобу в Седьмой апелляционный суд на признание торгов недействительными компания подала в середине января 2021 года. Аналогичную жалобу подал кредитор новосибирского предприятия — ООО «ПО «Гормаш». В кулуарах в тот момент появилась информация, что «Меркас» действует в интересах ООО «РТ-Капитал» (входит в госкорпорацию «Ростех»), консолидируя актив и освобождая его от кредиторской задолженности. Но в феврале в ответ на запрос редакции Infopro54 пресс-служба ООО «РТ-Капитал» эту информацию опровергала.

— ООО «РТ-Капитал» не аффилирован с ООО «Меркас» и не планирует свое участие в дальнейшем развитии актива. Нас удивляет позиция НПО «Курганприбор», который не только предложил меньшую цену, но и намеренно затягивает судебными исками вопрос о погашении задолженности предприятия перед кредиторами, — говорили в пресс-службе компании. — В таких условиях действия «Курганприбора» по оспариванию состоявшихся торгов и требование о проведении новых представляются не только экономически необоснованным, но также способствуют затягиванию процедуры банкротства завода и препятствуют осуществлению расчетов с кредиторами за счет денежных средств, полученных от продажи имущественного комплекса завода. В то время как целью и задачей процедуры конкурсного производства является наиболее полное удовлетворение требований кредиторов завода. Чем выше стоимость реализации имущества, тем большее удовлетворение своих требований получат конкурсные кредиторы завода. Кредиторы заинтересованы в возврате собственных средств. Кроме того, искусственное затягивание процесса негативно сказывается на дальнейшей судьбе предприятия. В настоящий момент новый собственник не может приступить к реализации своей стратегии по развитию «Сибсельмаша».

Научно-производственное объединение «Сибсельмаш» ранее являлось крупнейшим машиностроительным предприятием региона по производству товаров народного потребления, сельхозтехники, продукции оборонного значения. Процедура банкротства на НПО была введена в 2012 году. Планы по выходу предприятия из процедуры банкротства АО «РТ-Проектные технологии» (а затем ООО «РТ- Капитал») — специализированная организация «Ростеха», управляющая НПО «Сибсельмаш», — обсуждала с остальными кредиторами с февраля 2018 года. Власти города и области настаивали на привлечении крупного инвестора и продаже площадки единым лотом. Интерес к активу проявляли местные бизнесмены, предлагавшие создать на предприятии промышленный парк.

Площадь промплощадки ОАО «НПО «Сибсельмаш» составляет около 104 га, на ней расположены 129 объектов недвижимого имущества площадью 461 тысячи кв. м (44% зданий имеют хорошее техническое состояние, 23% — аварийное), линейные объекты, а также теплоэлектростанция. Кредиторская задолженность составляет 1,2 млрд рублей. Основными кредиторами ранее назывались ФНС РФ — 32,29%, мэрия Новосибирска — 13,41%, ООО «Торговый дом «НПО Сибсельмаш» — 27,37% (контролируется ООО «РТ- Капитал»), ООО «Приборы-Т» — 16,7%. Также сообщалось, что компания «Приборы-Т» может действовать в интересах «РАТМ Холдинга».