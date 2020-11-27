Форму скандального катка диктует инфраструктура пространства

Неоднозначная форма катка перед оперным театром обусловлена, в первую очередь, конфигурацией и структурой сквера, где он находится. Об этом в ходе еженедельной пресс-конференции заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, отвечая на вопрос журналистов новосибирских СМИ о форме объекта в этом году.

— В летнее время никому никакие мысли не приходят? — обращается мэр к жителям города. — Там инфраструктура аллеи так выстроена. В летнее время разговоров на эту тему нет. Когда появляется лед, у кого-то разыгрывается не совсем здоровое воображение. А мы по опыту прошлого года считаем, что каток пользовался популярностью. Люди с удовольствием катались. Надеемся, что и в этом году новосибирцы придут и покатаются на этом катке.

Напомним, годом ранее главный новосибирский каток прославился после того, как его фото сверху, сделанное фотохудожником Славой Степановым, разошлось по соцсетям — и не только региональным, но и федеральным СМИ. Став поводом для многочисленных шуток. Многие граждане сравнили форму катка с мужским половым органом.

В этом году еще не залитый каток уже опять прославился на федеральном уровне. После того как неделей ранее вице-мэр Анна Терешкова опубликовала на своей странице в соцсети предполагаемый эскиз катка, не сильно отличающегося по форме от прошлогоднего, он стал поводом для шуток в телепередаче Ивана Урганта на Первом канале.

— По катку новосибирскому солнечным днем мы катались, взявшись за руки вместе, вдвоем, — пропел телеведущий в пародийной песне. — Синий лед искрился ласково. Но в этот миг из окна администрации слышится крик: «А каток-то в виде … вот такой лежит».

В свою очередь глава города заявляет, прежде всего, о практических соображениях, которыми руководствуются структурные подразделения мэрии при заливке льдом спортивного объекта.

— Честно говоря, и в прошлом, и в этом году мы меньше всего думали о форме катка, — говорит Анатолий Локоть. — Думали о максимальной территории, которую можно занять. во-вторых, чтобы не просто доставлять удовольствие, но чтобы присутствовал спортивный элемент. А для этого, согласитесь, нужна площадь, где можно было бы разогнаться.

Годом ранее вице-мэр Терешкова аргументировала форму катка тем, что «искусство должно возбуждать».

Иллюстрация со страницы Анны Терешковой в Facebook