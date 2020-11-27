Коронавирус привел к росту спроса на газировку и безалкогольные энергетики

— Рынок Новосибирска демонстрирует высокий рост продаж безалкогольных напитков — 26% к прошлому году (март 2020-го к апрелю 2019-го) или 854,36 млн рублей. В натуральном выражении рост составляет 18% (5956 кг/л), — сообщил на круглом столе в пресс-центре ТАСС представитель Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод в Сибири Антон Калтыгин. — Снижение динамики в натуральном выражении к предыдущему периоду составляет 58%.

По типам упаковки в регионе лидирует металлическая банка (75%). По его словам, это накладывает на производителей определенные ограничения. Сама упаковка этого типа не очень дорогая, но у линий по розливу — высокая стоимость, не каждый производитель может себе их позволить.

Если говорить о ситуации на рынке России в целом, то, по данным компании Nielsen, индустрия холодных напитков в этом году показала рост в литрах на 3,7%, в деньгах — на 7,8%. Самый большой рост наблюдается в категории безалкогольных энергетических напитков (с октября 2019-го по сентябрь 2020-го) — 27,9% в литрах и 26,6% в рублях. При этом в структуре продаж холодных напитков энергетики занимают 13,9%.

— Эта динамика сохраняется уже не первый год, и есть вероятность, что она сохранится в будущем, — поясняет бизнес-консультант отдела по работе с локальными товаропроизводителями компании Nielsen Александр Сосновиков.

Если не будут приняты законопроекты, ограничивающие динамику этого рынка. Участники круглого стола отметили, что периодически такие инициативы принимаются как на федеральном, так и на региональных уровнях. К примеру, сегодня ограничения продажи БТН действуют в 3 из 10 регионах Сибири. В одном закон отменен. При этом за все время действия ограничений зафиксирован только один случай административной практики, что, по мнению экспертов, говорит о декларативности законодательства.

— На наш взгляд, безалкогольные тонизирующие напитки будут оставаться напитками более высокой ценовой категории, — считает Антон Калтыгин. — Сейчас самой популярной упаковкой, в которую они разливаются, является жестяная банка емкостью 330 мл. Это отвечает стратегии производителей безалкогольных тонизирующих напитков, позволяя покупателю контролировать потребление продукции.

Сосновиков констатирует, что одним из самых развивающихся каналов продаж безалкогольных (холодных) напитков сегодня являются минимаркеты.

— Мы стали меньше посещать общественных мест, мест большого скопления людей, предпочитая совершать покупки в магазинах у дома. Кроме того, канал HoReCa у нас находится в нестабильной ситуации, а желание побаловать себя у людей не уходит, поэтому они переключаются на каналы торговли, — комментирует Сосновиков. — Очень важной в 2020 году стала миссия «Закупка товаров впрок». Несколько лет она была на последнем плане, а сейчас вернулась в прежней значимости. Мы также наблюдаем, что потребитель активно ищет различные пути экономии, и за счет этого растет доля продаж в промосегменте (56% в литрах) — по всем категориям безалкогольных напитков. Он чаще покупает частные марки и более дешевые бренды. Значимость частных марок особенно велика во фруктовых соках, воде и квасе.

Общий для всех рынков тренд 2020 года — перетекание спроса из офлайна в онлайн. Причем структура спроса в этих каналах различается.

— В офлайне больше востребованы газированные напитки, в онлайне — вода. Но ее значимость в этом канале сократилась, по сравнению с прошлым годом, за счет рост газированных напитков и безалкогольных энергетиков, — констатирует Сосновиков. — Кроме того, в онлайне превалирует продукция высокого ценового сегмента. На нее приходятся от 52 до 62% продаж.

В целом, по наблюдению начальника управления лицензирования Министерства промышленности и торговли Новосибирской области Натальи Редько, рынок безалкогольных напитков показывает в 2020 году если не рост, то стабильность. Она отметила, что все участники рынка пытаются обновлять продукцию и наращивать производство.

— В этом году в Новосибирской области было достаточно теплое лето, и рынок безалкогольных напитков хорошо сработал по реализации. Что касается экспорта, то продукция наших производителей поставляется в основном в регионы Сибири, — поясняет Редько.

По словам вице-президента по качеству Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Людмилы Хомич, ежегодно в России потребляются 2,5 млрд литров соковой продукции, которую производят около 200 предприятий. Также в России потребляются около 6 млрд литров минеральных и неминеральных питьевых вод, и около 7 млрд литров безалкогольных напитков. Их производят более 3500 компаний. Эксперт подчеркнула, что по результатам исследований, которые союз проводил совместно с Роскачеством, 95% соковой продукции в России — качественные и безопасные.

Тренды следующего года, по словам Александра Сосновикова, озвучивать пока преждевременно — нет понимания, насколько затянется ситуация с пандемией коронавируса. Но ряд векторов развития рынка эксперт обозначил:

— Канал онлайн-торговли ворвался в нашу жизнь и останется с нами на долгое время, продолжая развиваться. При этом мы прогнозируем рост покупок в омниканальности: часть товара продается в офлайне, часть — в онлайне.

По мнению участников круглого стола, влияние на развитие рынка безалкогольных напитков также окажут нормативные акты, регулирующие стандарты производства продукции в отрасли, которые сейчас находятся в разработке, в том числе по энергетикам.

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