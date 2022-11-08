«Franch Region» — ваш билет к успеху

Что такое «Franch Region»? Единственный организатор региональных выставок по франчайзингу по всей России и в государствах СНГ. Что такое выставка-конференция франшиз? Лучше, чем основатель компании Кира Гофштадт, об этом не скажет никто:

— Наша выставка, это рекламная площадка. С одной стороны, здесь размещаются компании, стремящиеся заявить о свой франшизе и тем самым получить больше партнеров и повысить свою узнаваемость, а с другой — потенциальные покупатели франшиз. Для них выставка от «Franch Region» — уникальная возможность выбора предлагаемых франшиз и повышения своего бизнес-интеллекта. Иными словами, франчайзи, как уже действующий, так и потенциальный, может не только выбрать себе подходящую франшизу, но и сразу, не теряя времени, получить знания, необходимые для работы с ней в частности и на рынке франшиз в целом.

Уже 9 ноября состоится новая встреча заинтересованных друг в друге сторон. Город Новосибирск – третий по величине в России, и один из крупнейших экономических центров страны. Место встречи — «Marins Park Hotel» (ул. Вокзальная магистраль, д.1).

Что ждет участников? Ответы на самые актуальные вопросы по открытию и продвижению бизнеса по франшизе от лучших экспертов страны и презентации компаний-франчайзеров. В числе тех, кто готов поделиться опытом: торговая сеть «Пятёрочка», ставшая генеральным спонсором события, лидеры лабораторной диагностики в России: лабораторная служба «Helix» (генеральный партнер выставки) и Медицинская лаборатория «Гемотест» (спонсор сессии), одна из крупнейших в стране компаний, обеспечивающих курьерскую доставку по России и миру — «СДЭК», «Geizer» — федеральная сеть теплых автомоек самообслуживания, бренд эмоциональных товаров «Modi», федеральная сеть «Магазин постоянных распродаж», международная сеть частных детских садов «Bambini-Club», «Marafett» — сеть дрогери-супермаркетов у дома, Юридическая компания «Ф-Групп», Группа компаний «Белорусские продукты» и ряд других сильных компаний, заинтересованных в развитии и расширении сети своего присутствия.

— Основное удобство франчайзинга — понятный пошаговый план открытия и развития бизнеса по готовым бизнес-лекалам. Франшиза содержит полное сопровождение — от требуемой формы юридического лица до найма сотрудников в штат или на аутсорс и стандартов помещения для данного конкретного бизнеса. Это удобно для новичков, желающих попробовать себя в предпринимательстве, не набив при этом шишек и несомненный плюс для серийного предпринимателя — эффективный проект вложения средств в уже действующий собственный бизнес, — отмечает Кира Гофштадт.

А еще она, как и многие эксперты, уверена, что именно сейчас – лучшее время для старта. Западные компании, покидающие российский рынок, освободили пространство для отечественных предпринимателей. Успеть воспользоваться открывающими возможностями – важный компонент успеха. А «Franch Region» поможет выбрать лучшее направление, а также найти деловых партнеров и ответы на множество возникающих вопросов.

Выставка-конференция франшиз состоится при поддержке Российской ассоциации Франчайзинга (РАФ). Ознакомиться с полным списком компаний-участниц выставки, темами презентаций и сессий «Академии франчайзинга», а также оставить заявку на участие, или билет посетителя, можно на сайте «Franch Region». А календарь событий подскажет – где и когда состоятся новые выставки франшиз до конца этого года и на весь 2023-й.

Возраст: 16+