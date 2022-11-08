Банк Уралсиб запустил сервис для малого бизнеса «Цифровая зарплата»

Сервис позволяет осуществлять выплаты, установленные трудовым договором с сотрудником – заработную плату, премиальное вознаграждение, отпускные выплаты, а также выплаты/пособия по временной нетрудоспособности в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Он доступен для действующих клиентов банка с открытым расчетным счетом – компаний и индивидуальных предпринимателей с количеством сотрудников для перечисления не более 30 человек.
«Цифровая зарплата» – это:
Для перевода средств достаточно сделать несколько простых шагов:
Cервис «Цифровая зарплата» без абонентской платы, стоимость тарифа за перевод сотруднику в рамках сервиса от 0 рублей в зависимости от Пакета услуг, подробнее в Тарифах.
Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ в 2021 году (по данным «Эксперт РА»).
Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Фото предоставлено пресс-службой банка
Рубрики :
Регионы:
Теги :