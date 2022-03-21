Франция заморозила активы Центробанка России на €22 млрд

— Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму €22 млрд. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму €150 млн, — передают «Известия» со ссылкой на заявление министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра.

По его словам, на территории Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью «полмиллиарда евро», принадлежащая примерно 30 россиянам, а также задержаны две больших яхты общей стоимостью €150 млн.

Ле Мэр уточнил, что заморозка недвижимости не подразумевает отчуждение имущества в пользу государства. Речь идет о том, чтобы владельцы не смогли ее перепродать или использовать с целью получения прибыли.

— Обоснованием для конфискации может послужить нарушение уголовного кодекса, — уточнил министр, приведя в пример случай с конфискацией одной из яхт, владелец которой, по его словам, пытался вывести ее из французских вод в нарушение европейских санкций, что является уголовным преступлением.

Ранее замглавы Минфина России Ирина Окладникова заявила, что ведомство рассчитывает на то, что ЦБ восстановит доступ к золотовалютным резервам в результате переговоров с Евросоюзом. Она также выразила надежду на то, что введенные против России санкции не приведут к серьезным последствиям для бюджетной системы.