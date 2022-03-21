Инновационный бизнес рассказал, что ему нужно для рывка в импортозамещении

Начинающему бизнесу в первую очередь требуется инфраструктурная поддержка. Это утверждение звучало лейтмотивом на панельной дискуссии «Инновационная экосистема региона: условия для развития технологического предпринимательства» — новосибирской площадки всероссийского Open Innovations Startup Tour 2022, организованного фондом «Сколково». Как сообщил в своем докладе вице-президент и исполнительный директор фонда «Сколково» Алексей Беляков, в настоящее время фонд совместно с Минэкономразвития РФ работает над расширением мер господдержки для резидентов. Во-первых, срок резидентства, в настоящее время ограниченный 10 годами, предлагается увеличить до 15 лет.

— Большое количество стартапов, которые перевалили за 10 лет и развивают бизнес, тем не менее до сих пор нуждаются в поддержке, — говорит Беляков. — Мы стараемся идти им навстречу.

Во-вторых, смягчаются требования по софинансированию грантов в сумме до 7 млн рублей.

— Еще одна программа касается поддержки бизнес-ангелов, инвестирующих в стартап: они получают рычаг 1 к 1 на свои инвестиции, — рассказывает вице-президент фонда. — Эта мера поддержки у нас очень популярна. Сейчас принимаем заявки на 2022-2023 годы. Также планируем расширить объемы финансирования по этой программе.

Еще ряд мер касается резидентов, работающих в сфере IT-технологий.

— Мы внедряем софинансирование в пользу заявителя, — поясняет Беляков. — Если в прошлом году мы финансировали проекты 50/50, то в этом году планируем 80/20. К сожалению, это проекты, которые находятся в высокой степени реализации. Но мы должны помочь резидентам технопарка сделать скачок в своем бизнесе, в своем развитии, чтобы сохранить эту ценную структуру, которую создавали много времени.

При этом, как выяснилось в ходе обсуждения, в настоящий момент IT-сфера чувствует себя относительно неплохо, хотя вопросы все же есть.

— По большому счету мы справимся, — говорит гендиректор ООО «Ситиэйр» Павел Глотов. — Поэтому у нас все хорошо. Но хотелось бы узнать про изменения критериев участия в этих программах с учетом того, что себестоимость продукции растет. Переход на отечественное ПО — это большое количество времени и ресурсов, которые приходится выделять на перестройку ритмов работы, нежели разработку каких-то продуктов.

Вызывают вопросы у айтишников и критерии попадания в список получателей поддержки.

— Мы предлагали проект виртуального шлема, — рассказывает директор ООО «Софтлаб-НСК» Ирина Травина. — Нам сказали, что продукт нерыночный, хотя аналогичного продукта до сих пор нет. Потом мы приходили в фонд Бортника, просили деньги на импортонезависимый продукт. Нам опять сказали, что продукт нерыночный. Когда будете раздавать гранты, с экспертами поговорите: они на что должны ориентироваться? Кто побеждает? Это какие-то продукты, которые могут массово завоевать рынок? Мы за гранты способны сделать системные библиотеки. Если нам грант дадут, мы готовы их выдать бесплатно в системное обращение для всех разработчиков.

Что касается бизнеса, занятого не в IT-отрасли, то многие из выступавших заявили в первую очередь о нехватке инфраструктуры. Некоторые из участников дискуссии в качестве выхода видят кооперацию с научными организациями и вузами, чей потенциал можно использовать.

— Мы занимались композитными материалами, — делится опытом руководитель ЦК НТИ по новым материалам Антон Рязанцев. — Включили проект по добавлению различных веществ, чтобы уменьшить количество композитных материалов. Под этот проект подтянули кооперацию из институтов и лабораторий. Почему стартапы растут в мире? Потому что появился доступ к инфраструктуре.

Однако не всегда имеющейся материальной базы научных организаций достаточно.

— Благодаря ковиду мы нарастили инвестиционные возможности, поставили на рынок продукцию, — говорит директор ООО «Медико-биологический союз» Михаил Лосев. — У нас есть инвестиционные ресурсы. Но они сейчас сгорают на глазах. Эта ситуация является критической для развития. По медицинскому пластику сегодня можно занять 70% российского рынка, потому что все ушли, а Китай будет дорог, так как нарушена логистика. Мы сейчас ищем помещение, нам нужны 3 тысячи кв. м. Мы тяжелые станки ставим на третьем этаже помещения здания у черта на куличках.

По словам Лосева, в связи со сложившейся экономической ситуацией проблемы возникают даже с разработками, уже вышедшими на рынок.

— Есть массовые продукты, по которым импортозамещение существует, но есть нюанс, — сообщает он. — Есть маленькая фитюлька, которая стоит три копейки, но делается где-то в Японии, и без добавки которой мы проблему решить не можем, потому что никто не хочет вкладываться в разработку высокотехнологичных маленьких фитюлек. В России рынок маленький, а технологии дорогие. Поэтому нужна поддержка в финансировании этих маленьких фитюлек, без которых мы ничего не можем сделать.

О финансировании в мелких объемах говорит и начинающий стартапер Михаил, не назвавший свою фамилию во время обсуждения.

— Правительство Москвы выделило 500 млн рублей, чтобы субсидировать кредиты общепитам, желающим закрыть места «Макдональдса», — приводит пример стартапер. — Почему бы такие меры не предусмотреть для маленьких стартапов, которым не дают кредиты, потому что мы еще генерируем маленькую выручку и «ненадежны»? В то же время выручка уже есть, клиенты уже есть, рост идет. Если бы правительство давало какие-то гарантии банкам, мы получали бы легкие кредиты.

Озвученные в ходе дискуссии предложения представители «Сколково» обещают серьезно обсудить с их авторами и профильными структурами по части возможной реализации.

По информации руководства фонда «Сколково», немалую часть его резидентов составляют резиденты новосибирского Академпарка. Общий объем их бизнеса за 2021 год составил около 160 млрд рублей (более 2 млрд евро по старому курсу). Темпы роста — около 20%.