ФСБ задержала террориста, который готовил взрыв здания администрации на Алтае (видео)

Сотрудники ФСБ по Алтайскому краю совместно с коллегами из Челябинска предотвратили теракт в здании администрации города Рубцовска.

Еще несколько шагов осталось 35-летнему мужчине, чтобы воплотить в жизнь свой преступный план. Оперативники скрутили завербованного прямо на улице. На допросе задержанный во всем сознался.

― Еще в 2022 году уроженец Челябинской области, находясь за рубежом, вступил в состав террористического формирования. По указанию «куратора» запрещенной организации он прибыл в Алтайский край, где должен был с помощью самодельного взрывного устройства совершить подрыв здания администрации, ― прокомментировали в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.

При обысках на съемной квартире фигуранта были изъяты самодельное взрывное устройство, компоненты к нему, а также взрывчатое вещество массой около 1,5 килограммов в тротиловом эквиваленте.

― В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на совершение террористического акта» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ». Ему предъявлено обвинение, ― добавили в ФСБ.

В настоящее время террорист арестован и находится в СИЗО. Оперативники продолжают устанавливать причастных к готовящемуся преступлению участников.