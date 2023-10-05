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ФСБ задержала террориста, который готовил взрыв здания администрации на Алтае (видео)

  • 05/10/2023, 12:05
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ФСБ задержала террориста, который готовил взрыв здания администрации на Алтае
Житель Челябинской области по инструкции от проукраинского куратора самостоятельно изготовил взрывное устройство.

Сотрудники ФСБ по Алтайскому краю совместно с коллегами из Челябинска предотвратили теракт в здании администрации города Рубцовска.

Еще несколько шагов осталось 35-летнему мужчине, чтобы воплотить в жизнь свой преступный план. Оперативники скрутили завербованного прямо на улице. На допросе задержанный во всем сознался.

― Еще в 2022 году уроженец Челябинской области, находясь за рубежом, вступил в состав террористического формирования. По указанию «куратора» запрещенной организации он прибыл в Алтайский край, где должен был с помощью самодельного взрывного устройства совершить подрыв здания администрации, ― прокомментировали в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.

При обысках на съемной квартире фигуранта были изъяты самодельное взрывное устройство, компоненты к нему, а также взрывчатое вещество массой около 1,5 килограммов в тротиловом эквиваленте.

― В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на совершение террористического акта» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ». Ему предъявлено обвинение, ― добавили в ФСБ.

В настоящее время террорист арестован и находится в СИЗО. Оперативники продолжают устанавливать причастных к готовящемуся преступлению участников.

Фото: пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирcк Алтай

Теги : ФСБ теракт задержание Алтайский край


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