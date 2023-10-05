Стали известны даты осенних каникул школьников в Новосибирске

Продолжительность каждого из периода каникул составляет не менее 7 дней. Точные даты начала и окончания каникул выбираются школами самостоятельно: даты должны быть опубликованы на сайтах образовательных учреждений.

Напомним, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2024 году.

В новом году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно. В итоге новогодние каникулы для россиян составят 10 дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что родители школьников возмущены отсутствием продленки после уроков в Новосибирске.