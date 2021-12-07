«Галлант» получил земельный участок под Новосибирском под производство лубрикантов

3 декабря текущего года утверждено распоряжение губернатора Новосибирской области № 174-р, на основании которого земельный участок в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области будет предоставлен ООО «Галлант» для реализации инвестиционного проекта «Организация производства косметических средств, а также инструментов и оборудования, применяемых в медицинских целях», сообщает пресс-служба регионального Минэкономразвития.

На территории опережающего социально-экономического развития «Линево» предполагается создание промышленного предприятия, специализирующегося на производстве двух видов продукции: косметических средств (лубрикантов) и инструментов и оборудования, применяемых в медицинских целях – изделия «ТАСЕРО». Общая сумма капитальных вложений по всему проекту составит 0,3 млрд рублей. Реализация масштабного инвестиционного проекта позволит обеспечить за период с 2021 по 2023 годы 1,1 млн рублей налоговых платежей в консолидированный бюджет Новосибирской области. В ходе реализации проекта планируется создание 26 новых рабочих мест.