НГУЭУ и Банк России проводит Форум «Умные инвестиции»

Мероприятие соберет ведущих специалистов финансового и инвестиционного рынка, представителей сферы науки и образования страны. Площадка станет точкой коммуникации потенциальных инвесторов, профессионалов и всех, кому интересны рынки инвестиций.
В рамках форума будут работать больше 10 бизнес-площадок, где инвесторы смогут пообщаться с профессиональными участниками финансового рынка, познакомиться с инвестиционными инструментами, сформировать инвестиционные принципы и финансовый портфель по своим предпочтениям. «Умные инвестиции» научат участников сохранять и приумножать свои накопления, получать доход от активов, инвестировать самостоятельно без больших затрат времени и профессиональных знаний.
Также в программе пленарное заседание, темой которого станут тренды и стратегии развития инвестиционного рынка. Планируется выступление представителей мэрии Новосибирска, Банка России, руководителей финансовых организаций, ведущих экономистов и экспертов финансового рынка.
Для детей инвесторов будет работать детская площадка, где запланированы показ мультфильма, конкурсы, экономические игры и экскурсия по университету.
Откроет Форум первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Федорович Петухов.
Ведущие спикеры форума:
Форум пройдет 12 декабря с 10:00 до 17:00
в пятом корпусе НГУЭУ (ул. Каменская, 52/1).
О форуме
Вход свободный
Возраст 18+
Фото предоставлено организатором форума
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