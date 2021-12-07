НГУЭУ и Банк России проводит Форум «Умные инвестиции»

Мероприятие соберет ведущих специалистов финансового и инвестиционного рынка, представителей сферы науки и образования страны. Площадка станет точкой коммуникации потенциальных инвесторов, профессионалов и всех, кому интересны рынки инвестиций.

В рамках форума будут работать больше 10 бизнес-площадок, где инвесторы смогут пообщаться с профессиональными участниками финансового рынка, познакомиться с инвестиционными инструментами, сформировать инвестиционные принципы и финансовый портфель по своим предпочтениям. «Умные инвестиции» научат участников сохранять и приумножать свои накопления, получать доход от активов, инвестировать самостоятельно без больших затрат времени и профессиональных знаний.

Также в программе пленарное заседание, темой которого станут тренды и стратегии развития инвестиционного рынка. Планируется выступление представителей мэрии Новосибирска, Банка России, руководителей финансовых организаций, ведущих экономистов и экспертов финансового рынка.

Для детей инвесторов будет работать детская площадка, где запланированы показ мультфильма, конкурсы, экономические игры и экскурсия по университету.

Откроет Форум первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Федорович Петухов.

Ведущие спикеры форума:

Александр Новиков , президент НГУЭУ, доктор экономических наук

, президент НГУЭУ, доктор экономических наук Владислав Кочетков , президент-председатель правления инвестиционного холдинга «Финам»

, президент-председатель правления инвестиционного холдинга «Финам» Павел Новгородов , ректор НГУЭУ, доктор экономических наук

, ректор НГУЭУ, доктор экономических наук Регина Дзикавичюте , территориальный директор Инвестиционной компании Freedom Finance в Новосибирске

, территориальный директор Инвестиционной компании Freedom Finance в Новосибирске Евгений Бурденюк , генеральный директор девелоперской компании «Отелит»

, генеральный директор девелоперской компании «Отелит» Алексей Пономаренко , генеральный директор MyFuture

, генеральный директор MyFuture Андрей Шаламов , директор Филиала АО «Открытие Брокер» («Открытие Инвестиции»)

, директор Филиала АО «Открытие Брокер» («Открытие Инвестиции») Владимир Баликоев , профессор НГУЭУ, доктор экономических наук

, профессор НГУЭУ, доктор экономических наук Александр Зельцер , управляющий директор по инвестициям банка ВТБ (ПАО) по Новосибирской области, кандидат экономических наук

, управляющий директор по инвестициям банка ВТБ (ПАО) по Новосибирской области, кандидат экономических наук Денис Дзятко, ведущий инвестиционный консультант «Центральный. Брокер»

Форум пройдет 12 декабря с 10:00 до 17:00

в пятом корпусе НГУЭУ (ул. Каменская, 52/1).

О форуме

Вход свободный

Возраст 18+