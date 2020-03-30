Газпромбанк перечислил первый транш на четвертый мост

Сибирская концессионная компания (входит в Группу «ВИС») и Газпромбанк подписали кредитное соглашение о финансировании капитальных затрат и акт финансового закрытия по проекту создания четвёртого моста в Новосибирске. Размер открытой кредитной линии составляет 6,5 млрд рублей, а общий лимит заёмных средств, привлекаемых для реализации проекта, превышает 9 млрд руб, сообщили в пресс-службе Группы «ВИС». Отмечается, что первый транш финансирования свыше 1 млрд руб. был получен 27 марта 2020 года.

Напомним, концессионное соглашение с правительством Новосибирской области в лице Министерства транспорта и дорожного хозяйства подписано 6 декабря 2017 года. Стоимость строительства оценивается в 37 млрд руб., более 30% этой суммы составят средства инвестора.

Генеральным подрядчиком проекта выступает Производственная фирма «ВИС» – головная компания строительного субхолдинга Группы «ВИС». В соответствии с разработанной проектной документацией возведение объекта предусмотрено в три этапа: подготовительные работы, строительство непосредственно мостового перехода через р. Обь и строительство транспортной развязки в створе ул. Станиславского. На разных этапах строительства будет создано до 700 рабочих мест. Планируется, что к строительным работам, в основном, будут привлекаться специалисты и рабочие строительных специальностей, проживающие на территории Новосибирской области.

Новый мост соединит Южную площадь с площадью Труда и пройдёт параллельно существующему железнодорожному переходу. Он обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь». Это будет современная шестиполосная автомобильная дорога с многоуровневыми развязками, которые позволят исключить светофоры и обеспечить непрерывность транспортных потоков. Помимо самого мостового перехода масштабное строительство будет развёрнуто по обеим сторонам реки Обь. Проект предусматривает создание нескольких путепроводов через городские трамвайные линии и ж/д линии Транссибирской магистрали, надземных пешеходных переходов.

Фото: пресс-служба Группы «ВИС»