Паспорт Сент-Люсии за инвестиции: краткий обзор программы для бизнес-мигрантов

Бизнесмены из России решают оформить гражданство Сент-Люсии за инвестиции, чтобы снизить налоговую нагрузку на компанию, застраховать активы, получить новые инструменты для масштабирования предприятия.
Подать заявку на участие в программе может любой иностранный инвестор, которому уже исполнилось 18 лет. Биографию каждого кандидата тщательно проверяет специальная комиссия. Отсутствие судимостей, безупречная личная и деловая репутация, легально заработанный капитал – базовые требования, предъявляемые к соискателю. Кроме того, инвестор должен пройти медицинское обследование.
Вместе с основным заявителем паспорт Сент-Люсии могут получить и его родственники:
Все совершеннолетние члены семьи должны находиться в статусе иждивенцев. Их участие в программе просчитывается по отдельному тарифу.
Пакет документов на получение гражданства Сент-Люсии за инвестиции подается только через лицензированное агентство. Квалифицированные специалисты «Иммигрант Инвест» сопровождают клиента в течение всего периода оформления паспорта и оказывают всестороннюю поддержку.
Программа бизнес-миграции Сент-Люсии предполагает 4 вида инвестиций. Заявителю необходимо выбрать один из них:
разовый невозвратный взнос в Национальный экономический фонд – 100 тыс. долларов США;
приобретение недвижимого имущества – 300 тыс. долларов США;
покупка государственных ценных бумаг – 500 тыс. долларов США;
финансирование местного бизнес-проекта – 3,5 млн долларов США.
В перечне обязательных дополнительных расходов значатся государственные сборы и пошлины, затраты на прохождение проверки благонадежности.
Объекты недвижимости и местные компании для участия в программе экономического гражданства выбирает правительство страны. Все инвестиции, кроме перевода на счет Фонда, являются возвратными – деньги можно вернуть через 5 лет, и это никак не повлияет на статус гражданства.
Пошаговая инструкция оформления гражданства Сент-Люсии опубликована тут.
Гражданство Сент-Люсии позволяет:
Процедура оформления паспорта Сент-Люсии занимает от 3 до 4 месяцев и выполняется удаленно. Инвестору необходимо лишь принять присягу или на Сент-Люсии, или в одном из посольств в Бельгии, Великобритании, Франции.
Срок обязательного проживания на территории Сент-Люсии не установлен.
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