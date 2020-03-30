Паспорт Сент-Люсии за инвестиции: краткий обзор программы для бизнес-мигрантов

Бизнесмены из России решают оформить гражданство Сент-Люсии за инвестиции, чтобы снизить налоговую нагрузку на компанию, застраховать активы, получить новые инструменты для масштабирования предприятия.

Требования к инвесторам, желающим получить паспорт Сент-Люсии за инвестиции

Подать заявку на участие в программе может любой иностранный инвестор, которому уже исполнилось 18 лет. Биографию каждого кандидата тщательно проверяет специальная комиссия. Отсутствие судимостей, безупречная личная и деловая репутация, легально заработанный капитал – базовые требования, предъявляемые к соискателю. Кроме того, инвестор должен пройти медицинское обследование.

Вместе с основным заявителем паспорт Сент-Люсии могут получить и его родственники:

жена (или муж);

дети;

мать и отец.

Все совершеннолетние члены семьи должны находиться в статусе иждивенцев. Их участие в программе просчитывается по отдельному тарифу.

Пакет документов на получение гражданства Сент-Люсии за инвестиции подается только через лицензированное агентство. Квалифицированные специалисты «Иммигрант Инвест» сопровождают клиента в течение всего периода оформления паспорта и оказывают всестороннюю поддержку.

4 вида инвестиций, которые позволят получить экономическое гражданство Сент-Люсии

Программа бизнес-миграции Сент-Люсии предполагает 4 вида инвестиций. Заявителю необходимо выбрать один из них:

разовый невозвратный взнос в Национальный экономический фонд – 100 тыс. долларов США;

приобретение недвижимого имущества – 300 тыс. долларов США;

покупка государственных ценных бумаг – 500 тыс. долларов США;

финансирование местного бизнес-проекта – 3,5 млн долларов США.

В перечне обязательных дополнительных расходов значатся государственные сборы и пошлины, затраты на прохождение проверки благонадежности.

Объекты недвижимости и местные компании для участия в программе экономического гражданства выбирает правительство страны. Все инвестиции, кроме перевода на счет Фонда, являются возвратными – деньги можно вернуть через 5 лет, и это никак не повлияет на статус гражданства.

Пошаговая инструкция оформления гражданства Сент-Люсии опубликована тут.

Преимущества паспорта Сент-Люсии

Гражданство Сент-Люсии позволяет:

без виз посещать 120 государств;

регистрировать компании и счета на второй паспорт;

пользоваться лояльным налоговым законодательством страны;

менять налоговую резиденцию.

Процедура оформления паспорта Сент-Люсии занимает от 3 до 4 месяцев и выполняется удаленно. Инвестору необходимо лишь принять присягу или на Сент-Люсии, или в одном из посольств в Бельгии, Великобритании, Франции.

Срок обязательного проживания на территории Сент-Люсии не установлен.