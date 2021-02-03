Газпромбанк трансформирует филиальную сеть в Западной Сибири

Газпромбанк объявил о том, что вице-президент – управляющий филиалом «Западно-Сибирский» Газпромбанка Намжил Урбанаев покидает Банк после 25 лет успешной работы и планирует сосредоточиться на собственных проектах. Информация об этом размещена на официальном сайте Банк ГПБ (ПАО).

— Мы благодарим Намжила Урбанаева за многолетнюю добросовестную работу. За эти годы филиал «Западно-Сибирский» стал одним из ключевых. Профессиональная команда, которую удалось собрать Урбанаеву, принимает самое активное участие в решении поставленных перед Банком задач. В регионе растет число корпоративных и розничных клиентов. За свой труд Намжил Урбанаев неоднократно получал отраслевые и региональные награды. Искренне желаем Намжилу профессиональных успехов и реализации самых смелых идей и планов, — сказал заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

Отмечается, что кадровые изменения стали катализатором процесса трансформации филиальной сети Банка в Западной Сибири. Построение ориентированной на результат эффективной системы управления макрорегиона предусматривает его укрупнение. Так, Новосибирская, Кемеровская, Омская и Барнаульская дирекции становятся равнозначными частями единой структуры, руководить которой будет Вице-Президент – управляющий Западно-Сибирским регионом Павел Щербаков, ранее возглавлявший Кемеровский филиал Газпромбанка.