Откройте валютный счет в Банке «Левобережный» на специальных условиях

Оставьте на сайте заявку на открытие расчетного счета в валюте и получите комплекс услуг по сопровождению ВЭД на льготных условиях.

Воспользоваться предложением могут компании, не имеющие открытых счетов в инвалюте в Банке «Левобережный». Льготные тарифы для участников акции будут действовать в течение 3 месяцев с момента открытия счета.

В рамках акции бесплатно предоставляются: открытие и ведение ваших валютных счетов, проверка одного контрагента из Китая, валютный контроль, экспертиза контракта, сервис отслеживания переводов, доступ к уникальному сервису банка «ВЭД-ассистент». Во всех вопросах вам будет помогать персональный валютный контролер.

Кроме этого, на льготных условиях участникам акции будут доступны денежные переводы, зачисление средств от нерезидента, покупка и продажа валюты (комиссия – от 3 коп.), использование системы QUIK.

Акция действует до 01.05.2021. Ознакомиться с полными условиями акции и подать заявку на открытие счета можно на сайте в блоке «Начать ВЭД просто». По вопросам обслуживания обращайтесь в отделения Банка «Левобережный» (ПАО) или единую справочную службу: 8-800-3333-555.